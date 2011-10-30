اولین باران پاییزی در بوشهر/ کاهش دمای هوا تا پایان هفته

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسمان امروز استان نیمه ابری در برخی نقاط شمالی استان تمام ابری همراه با رگبار باران بود که پیش بینی می شود تا عصر از حجم ابرها کاسته شود.

وی با بیان اینکه آب و هوای استان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته قسمتی تا نیمه ابری احتمالا همراه با رگبار پراکنده باران خواهد بود، گفت: در پایان هفته پیش بینی می شود آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و کاهش محسوس دما همراه باشد.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر با اشاره به اینکه سمت باد تا پایان هفته شمال غربی خواهد بود، گفت: هم اکنون ارتفاع موج در شمال خلیج فارس ۷۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در قسمت مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است.