طرح پزشک خانواده نیاز به ترمیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی محققی روز یکشنبه در جلسه بررسی آخرین تحولات، مسائل و مشکلات برنامه پزشک خانواده در شورای معاونان وزارت بهداشت اظهار داشت: اگر ارزش گذاریها، اعتبار بخشی ها و آموزشها در نظام ارجاع و در کل سیستم تربیت متخصص و پزشک و به کارگیری این نیروها در طرحها و هیئت علمی ها مبتنی بر پزشک خانواده باشد، بسیاری از نواقص و مشکلات موجود این طرح برطرف می شود.

وی افزود: باید دوره MPH ملاک ورود پزشکان به دوره های تخصصی پزشکی قرار گرفته و اصولا این دوره با این نام اولین دوره تخصصی برای سطح یک دریافت تخصص پزشک خانواده و سایر تخصص ها مطرح شود و همه پزشکان نیز در آینده این دوره را بگذرانند.

محققی با اعلام اینکه بخش زیادی از دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تحصیلی خود مسائل انتفاعی آن رشته را مورد ارزیابی جدی قرار می دهند، گفت: نمونه واضح این ادعا ترجیح دادن دروه تخصصی رادیولوژی به جای تخصص داخلی است، در حالی که همه می دانند تخصص داخلی به مراتب در سطح بالاتری از رادیولوژی قرار دارد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر سطح پزشک خانواده در تمام برنامه ها و اعتبار بخشی ها و پرداختهای مالی طوری بالا برود که دانشجو ترغیب بشود به این رشته بیاید، بسیاری از کمبودهای پزشکی در آینده حل خواهد شد.