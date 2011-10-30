گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس به قوه قضائیه ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، با بیان اینکه پیش از این 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی پرونده اختلاس و فرآیند اموری که در کشور اتفاق افتاده طبق ماده 233 آیین نامه شده بودند، گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 بر اساس روال عادی به قوه قضائیه فرستاده می شود اما به خاطر یکی بودن موضوع گزارش کمیسیون اصل 90 و شکایت 10 نفر از نمایندگان از پرونده اختلاس طبق ماده 233 این گزارش را به رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گذاریم.

با وجود تذکرات پی در پی نمایندگان، طبق ماده 233 آیین نامه داخلی ، محمد رضا باهنر این گزارش را به رای نمایندگان گذاشت.

این گزارش با 168 رای موافق، 13 رای مخالف، 27 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.

تفصیل مذاکرات نمایندگان در این رابطه متعاقبا منتشر می شود.