گرد پیری روی مازندران نشسته است/ 600 هزار مازنی بالای 60 سال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی عصر شنبه در جمع مسئولان نوشهرافزود: دهه حاضر دهه سالمندی است و سن سالمندی رو به رشد است.

وی اظهار داشت: از همین رو مراکزیبرای ویزیت و ارائه خدمات به سالمندان در استان در نظر گرفته شده است.

وی عنون کرد: بیشتر مراکز ارائه خدات به سالمندان در شرق استان ایجاد شده است و پیگیر هستیم تا مراکزی را در غرب مازندران نیز ایجاد کنیم.

وی گفت: همچنین مراکزی در استان وجود دارد که برای نگهدای معلولان مزمن روانی، تربیت بدنی و ... نگهداری می کنند.

ردایی گفت: در حال حاضر آسیبهای فراوانی در دنیاشکل گرفته است و در کشور و استان اثراتش را گذاشته است.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در این زمینه اورژنس اجتماعی، مراکز کاهش آسیب، تلفن 123و .. راه اندازی شده است.



