  1. استانها
  2. مازندران
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

ردایی:

گرد پیری روی مازندران نشسته است/ 600 هزار مازنی بالای 60 سال دارند

گرد پیری روی مازندران نشسته است/ 600 هزار مازنی بالای 60 سال دارند

نوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه 600 هزار نفر در استان بالای 60 سال سن دارند گفت: گرد پیری بر روی استان نشسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی عصر شنبه در جمع مسئولان نوشهرافزود: دهه حاضر دهه سالمندی است و سن سالمندی رو به رشد است.

وی اظهار داشت: از همین رو مراکزیبرای ویزیت و ارائه خدمات به سالمندان در استان در نظر گرفته شده است.
 
وی عنون کرد: بیشتر مراکز ارائه خدات به سالمندان در شرق استان ایجاد شده است و پیگیر هستیم تا مراکزی را در غرب مازندران نیز ایجاد کنیم.
 
وی گفت: همچنین مراکزی در استان وجود دارد که برای نگهدای معلولان مزمن روانی، تربیت بدنی و ... نگهداری می کنند.
 
ردایی گفت: در حال حاضر آسیبهای فراوانی در دنیاشکل گرفته است و در کشور و استان اثراتش را گذاشته است.
 
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در این زمینه اورژنس اجتماعی، مراکز کاهش آسیب، تلفن 123و .. راه اندازی شده است.
 
 
کد مطلب 1447215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها