به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت پس از پایان قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس با تشکر از ریاست و اعضای کمیسیون اصل 90 به خاطر 3 هزار و 600 نفر ساعت کار بی وقفه در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به قرائت این گزارش که مهر محرمانه بر آن درج شده بود اظهار داشت: طبق آیین نامه گزارش کمیسیون اصل 90 باید از تریبون مجلس شورای اسلامی قرائت شود، هیئت رئیسه نگران بود قبل از قرائت این گزارش در صحن علنی، گزارش کمیسیون اصل 90 در اختیار رسانه ها قرار گیرد لذا با مهمور کردن این گزارش به مهر محرمانه از انتشار آن قبل از قرائت در تریبون مجلس جلوگیری کردند.

باهنر با بیان اینکه پیش از قرائت گزارش کمیسیون 10 نفر از نمایندگان طبق ماده 233 تقاضای رسیدگی به پرونده اختلاس را داشتند تصریح کرد: به دلیل اینکه محتوای گزارش کمیسیون اصل 90 و شکایت 10 نفر نمایندگان مشابه است هیئت رئیسه طبق ماده 233 آیین نامه بر روی همین گزارش رای گیری می کند.

وی افزود: اگر این رای گیری امروز صورت نگیرد و 10 نفر نماینده شاکی مجددا شکایت خود را به هیئت رئیسه ارائه دهند دوباره مجبور به قرائت همین گزارش در صحن علنی هستیم.

گزارش کمیسیون اصل 90 تکلیف وزیر اقتصاد را روشن نکرده است

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اعلام تذکری گفت: در بند 7 و 8 گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس پیشنهاداتی برای استعفا و عزل برخی مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطرح شده است اما برای کسانی مثل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر سابق بازرگانی تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

محمد رضا باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 برای استماع نمایندگان بوده و نمایندگان نمی توانند از گزارش ایراد بگیرند و موافقت یا مخالفتی نسبت به این گزارش در صحن علنی داشته باشند.

کمیسیون اصل 90 برای ارجاع گزارشاتش به قوه قضائیه نیازی به رای نمایندگان ندارد

همچنین جمشید انصاری نماینده مردم زنجان نیز با اعلام تذکری گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای گزارش کمیسیون اصل 90 هیچ رای گیری پیش بینی نشده است.

وی افزود: بررسی شکایت نمایندگان طبق ماده 233 آیین نامه داخلی نیز نیازمند ارجاع به کمیسیون ذیربط است، کمیسیون اصل 90 ، کمیسیون ذیربط این شکایت نیست این شکایت باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

انصاری تاکید کرد: این رای گیری درست نیست.

باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: شکایت نمایندگان از رئیس جمهور نیز پیش از این به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است بنابراین طبق قانون می توان شکایت 10 نفر از نمایندگان از پرونده اختلاس را نیز به کمیسیون اصل 90 ارجاع داد.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 برای ارجاع گزارشاتش به قوه قضائیه نیازی به رای نمایندگان ندارد چون این گزارشات به طور طبیعی به قوه قضائیه ارسال می شود، اما به خاطر بررسی شکایت 10 نماینده هیئت رئیسه خواستار رای گیری از این گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی است.

قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شده است / گزارش قرائت شده در شان کمیسیون اصل 90 نبود

در ادامه عزیز اکبریان نماینده مردم کرج گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 تخلفات قائم مقام بانک مرکزی را اعلام کرده و خواستار عزل و استعفای وی شده است در حالی که ایشان دستگیر شده است این گزارش در شان کمیسیون اصل 90 نبود.

محمد رضا باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 فقط برای استماع نمایندگان در صحن علنی قرائت شده است و نمایندگان نمی توانند از گزارش ایراد بگیرند و یا مخالفت و موافقت با آن داشته باشند.

همچنین مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت با اعلام تذکری با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 نیازی به رای گیری در صحن علنی مجلس ندارد و با طی فرایند عادی به قوه قضائیه ارسال می شود، گفت: شما برای آن 10 نفر نماینده شاکی رای گیری می کنید بحث گزارش نیست.

همچنین حمید رضا فولادگر که یکی از11 نماینده تنظیم کننده شکایت از پرونده اختلاس بود در دفاع از این رای گیری گفت: نامه شکایت 11 نفر از نمایندگان از پرونده اختلاس یکماه پیش به هیئت رئیسه ارسال شده بود بنابراین این رای گیری کاملا طبق آیین نامه است.

به رای گذاشتن گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس سیاسی است

در ادامه مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران گفت: 10 نفر از نمایندگان متن شکایتی را به هیئت رئیسه ارائه دادند و الان شما می خواهید طبق آن در صحن علنی مجلس رای گیری کنید اما یک نفر از نمایندگان هم متن شکایت را نمی داند.

وی افزود: شما می خواهید در رابطه با یک امر مجهول از نمایندگان رای گیری کنید. تاییدیه عمل این 10 نفر را از مجلس نگیرید.

کوچک زاده با تاکید بر اینکه در صورتی که می خواهید طبق ماده 233 آیین نامه بر اساس شکایت نمایندگان رای گیری کنید عین متن شکایت را قبل از رای گیری در صحن علنی قرائت کنید ، گفت: این رای گیری سیاسی است.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: رسیدگی و تحقیق پیرامون مسائل مربوط به اختلاس به کمیسیون اصل 90 ارجاع می شود تا دیروز قرار بود گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس طبق شکایت 10 نفر از نمایندگان تنظیم شود و کمیسیون هم با این موضوع مخالفتی نداشت، اما در پایان مقرر شد گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس به صورت مستقل در مجلس قرائت شده و پس از آن بر اساس ماده 233 شکایت نمایندگان به رای مجلس گذاشته شود.

در پایان نمایندگان با168 رای موافق، 13 رای مخالف، 27 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 از پرونده اختلاس را طبق ماده 233 آیین نامه به قوه قضائیه ارجاع دادند.

هفتم مهر ماه سال جاری 11 نماینده مجلس در متن شکایتی که طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند آورده اند: رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.

امضاء کنندگان این شکایت حسین نجابت ، احمد توکلی، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری، حمیدرضا فولادگر، جواد جهانگیرزاده، نادر قاضی پور، محمد دهقان، امین حسین رحیمی و سیدحسین دهدشتی بودند.