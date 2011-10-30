مردم لیبی نبردی طولانی مدت با استعمار آغاز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد عصر شنبه در دیدار میهمانان اتحادیه مطبوعات جهان اسلام، تشکیل این اتحادیه را قیام برای انجام یک اقدام بزرگ، کار آمد و موثرتر در عرصه رسانه توصیف کرد و گفت: امروز رسانه ها مسئولیت و نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت افراد و جوامع و نیز در روابط بین انسانها و ملت ها ایفا می کنند.



رئیس جمهور با بیان اینکه رسانه با افکار عمومی و تنظیم اندیشه حاکم بر روابط و رفتار انسان سر و کار دارد، مسئولین رسانه های جهان اسلام را به دقت، صداقت و عدالت در خبر رسانی توصیه کرد و گفت: سلطه گران در فعالیت های رسانه ای خود اقدامات نادرستی را انجام می دهند اما ما حق نداریم حتی نسبت به دشمنان خود خبر غیر دقیق و تحلیل های بی محتوا منتشر کنیم.



احمدی نژاد با بیان اینکه نگاه مسلمانان باید جهانی و عادلانه باشد، اسلام را دینی جهانی دانست و تصریح کرد: یک مسلمان باید نسبت به همه مسائل جهان حساس باشد و مدافع حقوق مظلوم و در نقطه مقابل ظالم قرار بگیرد.



رییس جمهور اضافه کرد: نگاه ما نژادی و طایفه ای نیست؛ از دیدگاه ما همه انسانها محترم بوده و هر جا مظلومی باشد از وی حمایت می کنیم و اگر حرکتی در غیر عدالت صورت بگیرد این حرکت از جانب هر کسی باشد آن را محکوم می کنیم.



احمدی نژاد خاطر نشان کرد: سلطه گران و کسانی که در مقابل مسلمانان ایستاده اند، فقط دشمن و مخالف مسلمانان نیستند، بلکه با هر ملت و انسانی که بخواهد آزاد و مستقل زندگی کند،مخالف هستند.



رییس جمهور گفت: اگر نگاه مسلمانان جهانی نباشد همین موضوع به عامل اصلی شکست آنها تبدیل خواهد شد، چرا که امروز سلطه گران مدعی همه ملت های جهان هستند؛ البته باید توجه داشت که معنای جهانی بودن، دخالت در امور دیگران نیست بلکه بیان حق و عدالت است.



وی با بیان اینکه برای ایفای نقش در تحولات جهان و اثرگذاری در محیط اجتماعی باید در پرداختن به موضوعات اولویت بندی داشت، به وضعیت لیبی اشاره کرد و گفت: معتقدم در راستا و بلکه بیشتر از کارهایی که دولت قبلی لیبی، علیه ملت خود انجام می داد، امروز ناتو انجام می دهد؛ اما کسی از اقدامات آن خبر ندارد زیرا فضا را به گونه ای ترسیم می کنند که دیگران را وادار به حرکت در آن می کنند.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: همه ملت ها حق دارند آزاد و محترم بوده، اعمال حاکمیت ملی کنند و از عدالت برخوردار باشند، اما زمانی که بیگانگان در امور ملت ها وارد می شوند امکان دسترسی به این موارد به صفر می رسد.



رییس جمهور گفت: در شرایط کنونی به نظر می رسد مردم لیبی باید نبرد طولانی مدت مجددی را با استعمار آغاز کنند چرا که اشغالگران در حال تقسیم منافع و ثروت لیبی هستند لذا چنانچه رسانه ای بجای پرداختن به این مساله اصلی صرفاً درگیری های لیبی را به تصویر بکشد، مشخص است که راه را گم کرده و در فضای سلطه گران حرکت می کند.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه اگر تحلیل روشن و دقیقی از تحولات جهان وجود نداشته باشد، دچار اشتباه خواهیم بود، گفت: کسانی که در مقابل ما هستند این چنین نیست که ضد اسلام باشند؛ زمانی که آنان اصل اخلاق و دین مداری را از صحنه جامعه کنار می گذارند به این معناست که با همه پیامبران و بالاتر از آن با حقیقت انسان مخالف هستند زیرا حقیقت انسان به معنای آزادی، عدالت و ظلم ستیزی است.



رییس جمهور با اشاره به اینکه باید مراقب بود که دشمنان دعوای اسلام و مسیحیت درست نکنند، گفت: ما مدافع حقوق همه مظلومان، همه انسان ها و همه ملت ها هستیم.



دکتر احمدی نژاد در ادامه رژیم صهیونیستی را حزبی با سازماندهی بسیار پیچیده که مراکز قدرت، ثروت و رسانه را در اختیار دارد، توصیف کرد و گفت: شصت سال است که مردم اروپا به صهیونیست ها مالیات می دهند و هزینه تبلیغات و رقابت های انتخاباتی و احزاب را در غرب صهیونیست ها می پردازند و مسلط بر آنها امور خود را اداره می کنند و در این میان مردم و صاحبنظران غربی هیچ نقشی ندارند.



وی با اشاره به اینکه سلطه گران برای سیطره بر جهان طرح و برنامه جدیدی به راه انداخته اند، خاطر نشان کرد: آنان وقتی از منفور بودن خود بین ملت ها مطلع شدند و طراحی هایشان برای ملت ها افشا شد، طرح جدیدی به راه انداخته و این بار به بهانه کمک به آزادی ملت ها لشکرکشی کرده و کشورها را اشغال می کنند.



احمدی نژاد گفت: اطلاعات و اخبار به دست آمده حاکی از آن است که ناتو بیش از ده سال قبل تصمیم داشت به سمت شرق حرکت کرده و این منطقه را به تصرف درآورد و هدف اصلی آنها از این اقدام بازسازی دوره استعمار با شعارهای جدید است.



رئیس جمهور تصریح کرد: همه باید هوشیار باشند که بین آزادیخواهی، عدالت طلبی و استقلال ملت ها با دخالت ناتو و صهیونیست ها مرزبندی وجود دارد.



وی گفت: رژیم صهیونیستی سمبل و نماد اندیشه ضد بشری صهیونیسم است که به هیچ دین و اخلاقی پایبند نیست؛ آنان صرفا نقاب یهودی بودن به چهره زدند که دروغ است.



رئیس جمهور اضافه کرد: رژیم صهیونیستی عامل وحدت مستکبران جهان است به همین خاطر در دفاع از این رژیم متحد هستند؛ این رژیم نقطه کانونی استعمار نو، کهنه و فرا نو محسوب می شود.



احمدی نژاد افزود: سلطه گران به دنبال آن هستند که رژیم صهیونیستی که فلسفه وجودی خود را از دست داده و جایگاهی در منطقه ندارد را از خلال تحولات موجود نجات داده و تثبیت کنند.



رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کسانی که مدعی طرفداری از ملت ها، دموکراسی و آزادی هستند نمی توانند موافق آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند چرا که موجودیت رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا ضد آزادی، عدالت و دموکراسی است.



وی با مقایسه شرایط کنونی با تحولات قرن بیستم گفت: سلطه گران صد سال قبل به بهانه مقابله با دولت عثمانی که البته ضعف های فراوانی داشت و با سوء استفاده از اختلاف درون ملت ها و برخی افراد قدرت طلب منطقه را اشغال کردند و امروز تصور می کنند که فرصتی پیدا شده که منطقه را مجدداً تحت سیطره خود قرار دهند که باید مراقب بود که داستان صد سال قبل مجدداً تکرار نشود و با برکناری حاکمان ناشایست ناتو و آمریکا جای آن را نگیرد.



رئیس جمهور اتحاد و همدلی بین ملت ها را مورد توجه قرار داد و گفت: دستور پیامبر عزیز اسلام (ص) است که همدل و همراه یکدیگر باشیم و اگر این چنین باشد هیچ طاغوت و قدرتی قادر نیست ما را در هم بشکند امروز ملت های آزاده و مستقل باید فکر جایگزین نظم ظالمانه حاکم بر جهان باشند.



در ابتدای این مراسم معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از اهداف و روند تشکیل اتحادیه مطبوعات جهان اسلام ارائه کرد و سه نفر از میهمانان مراسم در سخنانی دیدگاه های خود را در خصوص اتحادیه مطبوعات جهان اسلام مطرح کردند.