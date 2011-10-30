استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد به دنبال جلب اعتماد مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی، روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور مخالفت کرد.

انوشیروان محسنی بندپی، طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در مجلس شورای اسلامی سیاسی قلمداد کرد و گفت: متاسفانه برخی دوستان استیضاح کننده به فکر جلب رای اعتماد عمومی جامعه هستند تا بتوانند منافع سیاسی و جریانی خود را تامین کنند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی که کشور نیازمند آرامش و ثبات در زمینه اقتصادی است طرح این گونه مباحث کمک مطلوبی به حل مشکلات نخواهد کرد.

وی با اشاره به اختلاس سه هزار میلیاردی و ارتباط دادن آن به استیضاح وزیر یادآور شد: حضور وزیر اقتصاد ابزار موثری در شناسایی سرنخ های مختلف اختلاس اخیر محسوب می شود.

محسنی افزود: طرح استیضاح در شرایط فعلی به ساختار اقتصادی، مدیریت اجرایی و منابع سرمایه گذاری کشور لطمه شدید وارد خواهد کرد.

وی حسینی را موفق ترین و کارآمدترین وزیر کابینه دولت نهم و دهم عنوان کرد و افزود: طرح استیضاح وزیر اقتصاد بطور حتم در صحن علنی رای نخواهد آورد زیرا حسینی از محبوبیت خاصی در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردار است.