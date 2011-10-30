مراسم 13 آبان در همدان باشکوه تر از همیشه برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قنبری در جلسه هماهنگی راهپیمایی روز 13 آبان در همدان با اشاره به اینکه روز 13 آبان مصادف با سه مناسبت مهم تاریخی است، اظهار داشت: 13 آبان ماه به دلیل کشتار تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان، تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 و تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه برای مردم ایران حائز اهمیت است.

قنبری اظهار داشت: مراسم 13 آبان در همدان، جمعه این هفته در حسینیه امام خمینی(ره) شهر همدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بیداری منطقه و خیزش‌های اسلامی، مقابله با سیاست‌های استکباری را از موارد قابل توجه خواند و گفت: همکاری آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، شورای هماهنگی، سازمان اتوبوسرانی، بسیج‌های دانشجویی و دانش‌آموزی در اجرای هرچه بهتر این مراسم ضروری است.

قنبری با اشاره به اینکه صاحبان اصلی این روز دانش‌آموزان و دانشجویان هستند، ابراز امیدواری کرد: این قشر از جامعه با حضور پررنگ‌ خود در این مراسم باز هم ایران اسلامی را سربلند کنند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار همدان با اشاره به برگزاری مراسم 13 آبان در روز جمعه و حضور اقشار مختلف در نماز جمعه شهر همدان گفت: راهپیمایی روز 13 آبان باید منسجم باشد و جمعیت شرکت کننده سازماندهی شود تا با انسجام بیشتری ایجاد شود.

وی تاکید کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن‌های اسلامی کمیته‌ای سه نفره تشکیل می‌دهند و چندین برنامه محوری و مهم در این مراسم بزرگداشت برگزار می‌کنند.