بستان آباد الگوی تولید محصولات ارگانیک در کشور/ حراست از قوریگل حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان بر اهمیت دریاچه قوریگل از لحاظ زیست بومی منطقه و استان تاکید کرده و گفت: اهتمام مدیران سازمان جهاد کشاورزی برحفظ و حراست ازدریاچه قوریگل شکل گرفته است.



محمدیان با اشاره به برنامه های این سازمان در زمینه تولید محصولات سالم در استان یادآور شد: هدف گذاری دراز مدت سازمان برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی به موازات برنامه پنجم توسعه نقش بسته است.



وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تولید محصولات ارگانیک در روستای یوسف آباد سازمان دارای الگوی مناسبی از لحاظ پذیرش موضوع در سطح کشور و همچنین در سطح بین اللملی می گردد ادامه داد: از سایر ارگانهای مسئول در زمینه حفاظت از محیط زیست استان به ویژه جهت حفظ دریاچه ارومیه و همچنین تالاب قوریگل بستان آباد طلب مساعدت و همراهی داریم.

همچنین فرماندار بستان‌آباد نیز تصریح کرد: قرار گرفتن تالاب بین‌المللی «قوریگل» در کنار روستای یوسف‌آباد مزیت‌های فراوانی را در اختیار ما قرار داده است که با برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌توان این روستا را در سطح جهان شناساند.

الیاس گل‌محمدزاده افزود: روستای یوسف‌آباد که به عنوان روستای پایدار و سازگار با محیط زیست از سوی ارگان‌های بین‌المللی انتخاب شده است، ضرورت نگاه ویژه به این منطقه را ایجاب می کند.

وی با بیان اینکه در زمینه کشت محصولات ارگانیک و سازگار با محیط زیست و حفظ و احیای تالاب، همه روستائیان و دستگاه‌ها باید مشارکت کنند، افزود: انتظار داریم دولت اعتبارات ویژه و ملی را برای این پروژه که در سطح خاورمیانه برای اولین بار اجرا می‌شود، در نظر بگیرد.

فرماندار شهرستان بستان‌آباد همچنین از تشکیل دبیرخانه دائمی روستای سازگار با محیط زیست در شهرستان بستان‌آباد خبر داد و گفت: محصولات تولید شده توسط کشاورزان یوسف‌آباد در آینده نزدیک در سطح جهانی عرضه خواهد شد و این امر می‌تواند کشاورزی منطقه را متحول کند.