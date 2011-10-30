اختصاص 1.8 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عشایری اشنویه

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله قربانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست اعضای شورای عشایری اشنویه افزود: حجم وسیعی از تولیدات و اشتغال جامعه بر دوش عشایر کوچنده به عنوان قشر زحمتکش در عرصه تولید بوده و استعداد و ظرفیت های این قشر از جامعه باید در برنامه ریزیهای کلان کشوری مد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: در صنعتی کردن بخش دامداری، فراهم کردن امکانات برای اشتغال پایدار عشایر در توسعه کشور نقش زیادی داشته که اختصاص به موقع اعتبارات جهت حمایت از این بخش ضروری است.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی با اشاره به تمرکز عشایر در مناطق مرزی گفت: این قشر از جامعه به عنوان مرزداران، حافظ مرزهای کشور در برابر توطئه های شوم دشمنان بوده و مسئولان باید توجه ویژه ای به این دسته از خادمان نظام داشته باشند.

آذربایجان غربی رتبه دوم کشور به لحاظ دارا بودن جمعیت عشایری را داشته که در این جهت بیشتر جمعیت عشایر استان در مناطق ییلاقی و قشلاقی شهرستان ماکو در شمال استان حضور دارند.