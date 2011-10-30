سرانه فضای سبز در شرق تهران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی با تاکید بر کاشت گونه های جدید گیاهی در معابر عمومی منطقه 8 گفت: با کاشت درختچه های "بربریس" و" ژونی پروس" توانسته ایم رضایت شهروندان این منطقه را تا حدودی فراهم کنیم.

وی افزود: همچنین با افتتاح بوستان مصطفی خمینی و بهسازی برخی از بوستانهای منطقه، توانسته ایم در جهت افزایش سرانه فضای سبز گامهای مثبتی بر داریم.

فرخی با اشاره به اجرای فضای سبز عمودی در این منطقه گفت: ما توسعه فصای سبز عمودی را از ساختمانهای شهرداری شروع کرده ایم و این پروژه کاملا مکانیزه است و پیمانکار هم تا یکسال از این فضا نگهداری و محافظت می کند.

وی با تاکید بر سرعت و کیفیت این پروژه ادامه داد: ما قبلا هم با استفاده از روش "فلاورباکس" در بدنه اتوبانها در فضای سبز عمودی اقداماتی را انجام داده بودیم اما در این پروژه از روشهای جدیدتری استفاده کردیم.

فرخی به استقبال شهروندان از این پروژه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تراکم فضای سبز در منطقه خوب است اما از نظر جمعیتی به عنوان یک از مناطق پرتراکم تهران محسوب می شود.

وی گفت: منطقه 8 از نظر زمین محدودیت دارد به همین دلیل باید از فضای سبز عمودی بیش از پیش استفاده کنیم.

معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 با اشاره به کاشت بیش از 4 هزار اصله نهال در سال گذشته افزود: هر 750 اصله درختی که غرص می شود، یک هکتار به مجموع فضای سبز می افزاید.

فرخی با اشاره به تراکم جمعیت در منطقه 8 افزود: توسعه و افزایش کمی و کیفی فضاهای سبز عمودی در دستور کار برنامه سال جاری قرار دارد.