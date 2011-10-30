به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله که بخشهای گوناگون ادبی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و اندیشه را در خود جای داده است، این بار زندگی مبارز شهید فتحی شقاقی را دستمایه اصلیترین پرونده خود قرار داده است.
روایت است که فتحیشقاقی (این شهید بزرگوار در راه اسلام و آرمانهای فلسطین) در آخرین سفر خود، در لیبی دیداری هم با سرهنگ قذافی داشت. او در مسیر بازگشت از همین سفر بود که به دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. از این سبب بسیاری گمان میبرند که قذافی در شهادت فتحی شقاقی نیز دست داشته است. در آستانه شانزدهمین سالگرد شهادت فتحی شقاقی که از قضای روزگار همزمان شد با برافتادن دیکتاتور لیبی، پنجره در پروندهای با آثاری از: شیخ نافذ عزام، حسن خامهیار، ناصر ابوشریف و ... به زندگی و مبارزات و افکار او پرداخته است.
احتمالا تا بهحال نام شرکت KFC، یا همان رستورانهای فستفود عرضهکننده مرغ کنتاکی به گوش شما خورده است، شرکتی که محصولات آن در خود کشورهای غربی نیز برای سلامتی مضر شناخته شده و مخالفان بسیاری دارد. با این اوصاف انتشار خبر فعالیت قریبالوقوع رستورانهای آمریکایی KFC در ایران بسیاری را شوکه کرده، در تازهترین شماره پنجره طی گزارشی ویژه، به تاریخچه شکلگیری این رستورانهای زنجیرهای KFC و کم و کیف محصولات آن پرداخته شده است.
در سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به غرب کشور، ایشان صحبتهایی درباره تحزب در ایران عنوان کردند. به همین مناسبت و در روزهایی که از هر سو شاهد تحرک احزاب مختلف برای حضور در انتخابات مجلس نهم هستیم، پنجره در پروندهای همراه با آثار و گفتاری از اسدالله بادامچیان، محمد دهقان، سیدجلال فیاضی و... به چیستی و چرایی تحزب پرداخته است.
بسیاری تصور میکنند که سمت و سوی فلسفه در دنیا، از غرب به شرق بوده است، اما وقتی پای صحبت صاحبنظران بنشینی درمییابی که ماجرا نهتنها از این قرار نیست، بلکه چهبسا این شرق بوده که چراغ فلسفه غرب را روشن کرده است. اگر قبول ندارید! بخوانید، آثار و گفتاری از محسن غرویان، یحیی یثربی و قاسم پورحسن را در پرونده تعامل فلسفی میان غرب و شرق در صد و سیزدهمین شماره هفتهنامه پنجره.
این روزها خیلیها عقیده دارند اگر حرفه پولساز میخواهی باید بروی سراغ ورزش قهرمانی. اغلب نیز چشم دوختهاند به درآمد رشتههای محبوبی چون فوتبال؛ اما همه رشتههای ورزشی نیز از چنین اوضاع و احوالی برخوردار نیستند و چهبسا اغلب ورزشکاران در این رشتهها با مشکل مالی هم روبهرو باشند. در این شماره با افرادی گفتگو شده است که زمانی مدالآوران کشور بودند و اکنون کارگران کارفرمایشان.
ماجرای ترویج و تبلیغ ایرانهراسی توسط آمریکا و متحدان غربیاش، موضوع تازهای نیست، اما گاهی این جماعت چنان دچار توهم و تخیل میشوند که به قول معروف: «مرغ پخته هم خندهاش میگیرد!» مثل همین سناریوی ترور سفیر عربستان در آمریکا توسط سپاه قدس ایران که دستمایه پرونده برونمرزی صد و سیزدهمین شماره پنجره قرار گرفت.
در بخش باشگاه اهل قلم پنجره 113 نیز یادداشتهایی از مجتبی شاکری، جواد محدثی حسن سبحان، یوسفعلی میرشکاک، سیدمحمود کاشانی و سیدمحمد روحانی منتشر شده است.
تازهترین شماره پنجره در 84 صفحه و به قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامهفروشیهاست.
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