به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله که بخش‌های گوناگون ادبی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و اندیشه را در خود جای داده است، این بار زندگی مبارز شهید فتحی شقاقی را دستمایه اصلی‌ترین پرونده خود قرار داده است.

روایت است که فتحی‎شقاقی (این شهید بزرگوار در راه اسلام و آرمان‎های فلسطین) در آخرین سفر خود، در لیبی دیداری هم با سرهنگ قذافی داشت. او در مسیر بازگشت از همین سفر بود که به‎ دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. از این سبب بسیاری گمان می‎برند که قذافی در شهادت فتحی ‎شقاقی نیز دست داشته است. در آستانه شانزدهمین سالگرد شهادت فتحی‎ شقاقی که از قضای روزگار همزمان شد با برافتادن دیکتاتور لیبی، پنجره در پرونده‎ای با آثاری از: شیخ نافذ عزام، حسن خامه‌یار، ناصر ابوشریف و ... به زندگی و مبارزات و افکار او پرداخته است.

احتمالا تا به‎حال نام شرکت KFC، یا همان رستوران‎های فست‎فود عرضه‎کننده مرغ کنتاکی به گوش شما خورده است، شرکتی که محصولات آن در خود کشورهای غربی نیز برای سلامتی مضر شناخته شده و مخالفان بسیاری دارد. با این اوصاف انتشار خبر فعالیت قریب‎الوقوع رستوران‎های آمریکایی KFC در ایران بسیاری را شوکه کرده، در تازه‎ترین شماره پنجره طی گزارشی ویژه، به تاریخچه شکل‎گیری این رستوران‎های زنجیره‎ای KFC و کم و کیف محصولات آن پرداخته شده است.

در سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به غرب کشور، ایشان صحبت‎هایی درباره تحزب در ایران عنوان کردند. به همین مناسبت و در روزهایی که از هر سو شاهد تحرک احزاب مختلف برای حضور در انتخابات مجلس نهم هستیم، پنجره در پرونده‎ای همراه با آثار و گفتاری از اسدالله بادامچیان، محمد دهقان، سیدجلال فیاضی و... به چیستی و چرایی تحزب پرداخته است.

بسیاری تصور می‎کنند که سمت و سوی فلسفه در دنیا، از غرب به شرق بوده است، اما وقتی پای صحبت صاحب‎نظران بنشینی درمی‎یابی که ماجرا نه‎تنها از این قرار نیست، بلکه چه‎بسا این شرق بوده که چراغ فلسفه غرب را روشن کرده است. اگر قبول ندارید! بخوانید، آثار و گفتاری از محسن غرویان، یحیی یثربی و قاسم پورحسن را در پرونده تعامل فلسفی میان غرب و شرق در صد و سیزدهمین شماره هفته‎نامه پنجره.

این روزها خیلی‎ها عقیده دارند اگر حرفه پولساز می‎خواهی باید بروی سراغ ورزش قهرمانی. اغلب نیز چشم دوخته‎اند به درآمد رشته‎های محبوبی چون فوتبال؛ اما همه رشته‎های ورزشی نیز از چنین اوضاع و احوالی برخوردار نیستند و چه‎بسا اغلب ورزشکاران در این رشته‎ها با مشکل مالی هم روبه‎رو باشند. در این شماره با افرادی گفتگو شده است که زمانی مدال‎آوران کشور بودند و اکنون کارگران کارفرمای‎شان.

ماجرای ترویج و تبلیغ ایران‎هراسی توسط آمریکا و متحدان غربی‎اش، موضوع تازه‎ای نیست، اما گاهی این جماعت چنان دچار توهم و تخیل می‎شوند که به قول معروف: «مرغ پخته هم خنده‎اش می‎گیرد!» مثل همین سناریوی ترور سفیر عربستان در آمریکا توسط سپاه قدس ایران که دستمایه پرونده برون‎مرزی صد و سیزدهمین شماره پنجره قرار گرفت.

در بخش باشگاه اهل قلم پنجره 113 نیز یادداشت‎هایی از مجتبی شاکری، جواد محدثی حسن سبحان، یوسفعلی میرشکاک، سیدمحمود کاشانی و سیدمحمد روحانی منتشر شده است.

تازه‎ترین شماره پنجره در 84 صفحه و به قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامه‎فروشی‎هاست.