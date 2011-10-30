20 میلیارد تومان برای خرید ادوات کشاورزی به گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی پیش از ظهر یکشنبه در همایش یک روزه محصولات زراعی پائیزه افزود: شروع فصل زراعی جدید که با نزول باران الهی مصادف شده که از عنایت خاص خداوند به این مردم است.

وی اظهار امیدواری کرد که امسال برعکس سالهای گذشته که سالی خشک و کم آب بوده است سالی پرباران و همراه با لطف و عنایت خداوند باشد.

وی در ادامه اشاره ای به تولید و عملکرد محصولات ( گندم، جو، کلزا و سیب زمینی) و مقایسه سه سال گذشته از لحاظ سطح زیر کشت، میزان تولید داشته و ابراز امیدواری کرد که امسال فصل زراعی خوب و پر ثمری برای کشاورزان باشد.

سید محمدی، به تصویب کمیته راهبردی الگوی کاشت استان در استانداری و تشکیل کمیته فنی آن در سازمان اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در بحث آبیاری تحت فشار نیز مقرر شد که حدود 50 هزار هکتار در سال جاری زمینهای استان به سیستم نوین آبیاری مجهز شوند.