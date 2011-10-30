سرانه مصرف ماهی در کشور هشت کیلوگرم برای هر نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افراسیابی صبح یکشنبه در پنجمین کمیته تخصصی ماهیان سرد آبی کشور در همدان اظهار داشت: باید با اطلاع رسانی صحیح به مردم و آشنایی آنان با مزایای مصرف آبزیان، سرانه مصرف را افزایش داد.
افراسیابی با بیان اینکه برای توسعه آبزی پروری در استان ها محدودیتی برای بهرهمندی واحدها از مکانیزاسیون و حمایتهای دولتی وجود ندارد، گفت: بهرهوری در بخشهای مختلف از جمله شیلات پایین است که این امر نیاز به برنامهریزی و تصمیمگیری دارد.
مرتضی افراسیابی تاکید کرد: باید با بهرهگیری از دانش و تخصص روز و ادوات و تجهیزات آبزی پروری میزان بهرهوری از منابع آبی را تا چندین برابر افزایش داد و تولید بیشتری را روانه بازار کرد.
استفاده از دانش روز دنیا در زمینه شیلات به افزایش بهرهوری کمک می کند
وی افزود: کیفیت بخشی نهادهها از جمله تخم چشم زده و غذا و اصلاح نژاد ماهیان، مهندسی مجدد ساخت و ساز مزارع و استفاده از دانش روز دنیا در زمینه شیلات به افزایش بهرهوری کمک می کند.
افراسیابی با اشاره به عقد تفاهم نامه بین شیلات و معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی ادامه داد: استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی علاوه بر افزایش تولید آبزیان و ایجاد درآمد برای کشاورزان، باعث استفاده از آب غنی شده برای کشاورزی و افزایش 20 درصدی محصولات کشاورزی خواهد شد.
مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شیلات کشور اضافه کرد: برای توسعه شیلات به حمایتهای بخشهای زیست محیطی، آب و بخش بازار نیاز است.
افراسیابی با بیان اینکه بازار مصرف ماهی در برخی از فصول با رکود مواجه است، گفت: برای تثبیت بازار پرورش آبزیان باید تدابیری اندیشیده شود که فعالان این بخش خسارت نبینند.
به ازای تولید هر پنج هزار تن ماهی سردآبی یک شغل پایدار ایجاد میشود
وی با بیان اینکه ظرفیت پرورش ماهیان سردآبی، گرم آبی و زینتی در کشور در برنامه چهارم، 242 هزار تن بود، گفت: به ازای تولید هر پنج هزار تن ماهی سردآبی یک شغل پایدار ایجاد میشود.
افراسیابی اظهار داشت: برای بهرهبرداری حداکثری از فضاها و استخرهای موجود، برنامهریزیهای گستردهای انجام شده تا در پایان برنامه پنجم 250 هزار تن ماهی از مزارع برداشت شود.
مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شیلات کشور گفت: رسیدن به این رقم با توجه به دانش تخصصی کارشناسان و تولیدکنندگان به راحتی انجام پذیر است.
افراسیابی لزوم توجه به بحث حاملهای انرژی با توجه به هدفمندی یارانهها را ضروری خواند و افزود: استفاده از مکانیزاسیون و تجهیزات، تولید را در واحد سطح دو تا سه برابر افزایش می دهد.
پرورش دهندگان ماهی تسهیلات بانکی دریافت می کنند
وی یادآور شد: تولیدکنندگان در این زمینه از نظر خرید و نصب تجهیزات و دریافت تسهیلات بانکی حمایت میشوند.
مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شیلات کشور در ادامه با اشاره به جایگاه مطلوب تولید ماهی در همدان گفت: همدان با تولید سالانه حدود دو هزار و 510 تن ماهی سردآبی جایگاه خوبی در کشور دارد.
افراسیابی گفت: همدان با توجه به بهرهگیری از کارشناسان صاحب نظر و دانش تخصصی در تولید ماهیان سرد آبی و بهرهمندی از مزارع و مراکز تکثیر خوب از استانهای پیشرو کشور در زمینه شیلات است.
افراسیابی با اشاره به اینکه در همدان از 350 حلقه چاه برای پرورش ماهی استفاده میشود، گفت: استفاده بهینه از منابع موجود امتیازاتی را برای همدان به همراه دارد.
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