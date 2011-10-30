پرونده فرار مالیاتی گروه آریا به قوه قضائیه رفت/ ارسال اطلاعات تکمیلی

علی عسکری امروز در بازدید از غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در 7 ماهه نخست سال جاری حدود 15هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت بوده است، گفت: میزان درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 27 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا اسفندماه سال جاری درآمد مالیاتی دولت به مرز 28 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، تصریح کرد: در اینصورت حدود 90 درصد برنامه های مالیاتی دولت در سال 90 محقق خواهد شد.



معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اعلام خبر فرار مالیاتی گروه آریا توسط قوه قضائیه اظهار داشت: قرار است به این پرونده قوه قضائیه به طورمستقیم رسیدگی کند و سازمان امور مالیاتی هم اطلاعات درخواستی را در اختیار این نهاد نظارتی قرار داده است.



این مقام مسئول از ارسال گزارش وضعیت مالیاتی گروه آریا به قوه قضائیه خبر داد و افزود: برای رسیدگی بیشتر به این پرونده سازمان امور مالیاتی این آمادگی را دارد تا اطلاعات تکمیلی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

