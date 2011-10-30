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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

صدری:

88 اداره دولتی کردستان به شبکه دولت الکترونیک متصل شدند

88 اداره دولتی کردستان به شبکه دولت الکترونیک متصل شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری کردستان گفت: تاکنون تعداد 88 دستگاه، سازمان و اداره دولتی به شبکه دولت الکترونیک در استان کردستان متصل شده اند.

خشایار صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به برنامه های اجرا شده در راستای توسعه دولت االکترونیک و اتصال 88 دستگاه و سازمان های دولتی به این شبکه اظهار داشت: با ایجاد و تکمیل این شبکه در بین ادارات و دستگاه های دولتی امکان مبادله مکاتبات بین اداری در استان فراهم می شود.

وی به ویژگی های راه اندازی این شبکه در بین ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: این شبکه به منظور ارتقا سطح خدمت رسانی نهادهای دولتی و تسریع در روند بررسی درخواست های مردمی راه اندازی شده است و انتظار می رود با قابلیت های آن به نحو مناسب بهره برداری شود.

صدری با بیان اینکه کوتاه شدن زمان انتظار مردم در هنگام مراجعه به ادارات و کاهش بروکراسی اداری یکی از مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود، عنوان نشان کرد: دستگاه ها و سازمان های دولتی در سطح استان کردستان با پهنای باند  MBPS 2 به شبکه دولت متصل شده اند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری کردستان یادآور شد: در مدت راه اندازی این شبکه با وزارتخانه ها و دوایر دولتی در تهران ارتباط برقرار شده است که این ارتباط الکترونیکی نقش مهمی در کاهش زمان ارسال گزارشات و مکاتبات استان کردستان به مرکز کشور را در پی داشته است.

وی در پایان افزود: ارسال و دریافت مکاتبات بین اداری و ارسال و دریافت مکاتبات با نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها، نهادها و سایر استانداری های کشور نیز از طریق این شبکه در حال انجام است و به همین دلیل اتصال کلیه ادارات و سازمان های دولتی در کمترین زمان ممکن در اولویت قرار گرفته است.

کد مطلب 1447246

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