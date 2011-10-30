88 اداره دولتی کردستان به شبکه دولت الکترونیک متصل شدند

خشایار صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به برنامه های اجرا شده در راستای توسعه دولت االکترونیک و اتصال 88 دستگاه و سازمان های دولتی به این شبکه اظهار داشت: با ایجاد و تکمیل این شبکه در بین ادارات و دستگاه های دولتی امکان مبادله مکاتبات بین اداری در استان فراهم می شود.

وی به ویژگی های راه اندازی این شبکه در بین ادارات و سازمان های دولتی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: این شبکه به منظور ارتقا سطح خدمت رسانی نهادهای دولتی و تسریع در روند بررسی درخواست های مردمی راه اندازی شده است و انتظار می رود با قابلیت های آن به نحو مناسب بهره برداری شود.

صدری با بیان اینکه کوتاه شدن زمان انتظار مردم در هنگام مراجعه به ادارات و کاهش بروکراسی اداری یکی از مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود، عنوان نشان کرد: دستگاه ها و سازمان های دولتی در سطح استان کردستان با پهنای باند MBPS 2 به شبکه دولت متصل شده اند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری کردستان یادآور شد: در مدت راه اندازی این شبکه با وزارتخانه ها و دوایر دولتی در تهران ارتباط برقرار شده است که این ارتباط الکترونیکی نقش مهمی در کاهش زمان ارسال گزارشات و مکاتبات استان کردستان به مرکز کشور را در پی داشته است.

وی در پایان افزود: ارسال و دریافت مکاتبات بین اداری و ارسال و دریافت مکاتبات با نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها، نهادها و سایر استانداری های کشور نیز از طریق این شبکه در حال انجام است و به همین دلیل اتصال کلیه ادارات و سازمان های دولتی در کمترین زمان ممکن در اولویت قرار گرفته است.