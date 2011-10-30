815 مزرعه پرورش ماهی در همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولو صبح یکشنبه در پنجمین کمیته تخصصی ماهیان سرد آبی کشور در همدان اظهار داشت: سالانه سه هزار و 747 تن ماهیان گرم آبی و سردآبی در استان همدان تولید می شود.

دولو پیش بینی کرد میزان تولید آبزیان استان همدان در سال جاری به چهارهزار و 100 تن افزایش یابد.

سالانه 80 میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی در همدان تولید می شود

علی دولو همچنین از تولید سالانه 80 میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی و 20 میلیون بچه ماهی قزل آلا در استان همدان خبر داد.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: 22 در حال حاضر مرکز پرورش ماهیان زینتی در استان همدان در حال فعالیت هستند و سالانه یک میلیون و 800 هزار قطعه ماهی زینتی در استان همدان تولید می‌شود.

دولو عامل اصلی تولید پایدار را رونق بازار مصرف عنوان کرد و گفت: برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی از جمله دوره‌های آموزشی طبخ ماهی در همدان مد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای یک هزار و 300 نفر در مزارع پرورش ماهی همدان،ادامه داد: یکی از مهمترین راهکارهای افزایش میزان بهره‌وری، بهره گیری از ادوات و تجهیزات روز است.

50 درصد مزارع پرورش ماهی همدان به تجهیزات روز مجهز شده‌اند

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اضافه کرد: تاکنون 50 درصد مزارع پرورش ماهی استان همدان به تجهیزات روز آبزی پروری مجهز شده‌اند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از تجهیزات روز میزان تولید را تا بیش از 10 برابر افزایش می دهد، گفت: به همین منظور توسعه مکانیزاسیون باید در دستور جدی مسئولان قرار گیرد.

مدیر شیلات استان همدان با اشاره به مجموعه اقدامات شناسایی ماهیان بومی و بررسی پساب‌های خروجی مزارع ماهیان سردآبی، گفت: استعدادسنجی رودخانه گاماسیاب و رودخانه‌های بزرگ استان همدان انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این نشست گفت: با توجه به محدودیت منابع باید با بهره‌گیری از مکانیزاسیون و دانش روز میزان بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع طبیعی را افزایش داد.

محمد دارایی اظهار داشت: در مراکز آبزی پروری شهرستان‌ها و دهستان‌ها کمبود نیرو و کارشناس وجود دارد که دفتر شیلات باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کند.