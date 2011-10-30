سالانه 34 هزار شغل در استان کرمانشاه ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سارکی در جمع مدیران اقتصادی استان گفت: استان کرمانشاه با وجود همه پتانسیل هایی که دارد، به دلیل از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌هایش در دوران جنگ تحمیلی، نرخ بیکاری بالایی دارد.

سارکی نرخ بیکاری استان در سال 1375 را 5/18 درصد اعلام کرد و افزود: طی سالهای 1375 تا 1385 به طور میانگین سالانه 8500 شغل در استان ایجاد شد، در حالیکه طی این سالها سالانه بیش از 14 هزار نفر به بازار کار عرضه شدند و عدم پاسخ به این تقاضا سبب شد نرخ بیکاری استان در سال 1385 به 5/23 درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: طی سالهای 1385 تا 1389 سالانه بیش از 21 هزار شغل در استان ایجاد شده است، یعنی طی این چهار سال 84 هزار شغل در استان ایجاد شده که برابر 10 سال گذشته است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، نرخ بیکاری استان در سال 1389 را 6/16 درصد اعلام کرد و گفت: برای اینکه نرخ بیکاری استان در سال 1394 به هفت درصد برسد باید هر ساله 34 هزار شغل در استان ایجاد شود.

سارکی در پایان اختصاص اعتبارات و تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال در استان، تقویت بخش خصوصی و تقویت بخش صنعت را از راهکارها برای ایجاد اشتغال بیشتر در استان عنوان کرد.