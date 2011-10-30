تفاهمنامه همکاری دانشگاه محیط زیست و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امضای تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و دانشگاه محیط زیست با هدف تعمیق و توسعه همکاری های مختلف صورت گرفته است.

سرپرست دانشگاه محیط زیست ادامه داد: این همکاری ها در زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی بین دانشگاه محیط زیست و پارک علم و فناوری دنبال خواهد شد.

وی عنوان کرد: این تفاهم نامه در هشت ماده و دو تبصره به امضای سرپرست دانشگاه محیط زیست و محمدرضا دوستی رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی رسید.

سرپرست دانشگاه محیط زیست افزود: پیش از این نیز دانشگاه محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست البرز تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودند.

فاضل اضافه کرد: این امر در پنج بند شامل فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای علمی، فعالیتهای پایشی ( در سطوح آزمایشگاهی و میدانی) و فعالیتهای بین الملل امضا شده بود.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است.