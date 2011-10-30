به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد امشب هشتم آبان ماه در سینما فلسطین ساعت 18 برگزار می‌شود و از امروز فیلم‌های جشنواره در 16 سالن سینما در تهران به نمایش درخواهد آمد.

مراسم افتتاحیه با حضور مدیران آموزش و پرورش کشور، مدیران فرهنگی و دست‌اندرکاران اجرایی و هنرمندان و اهالی سینما برگزار خواهد شد.

افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد با پیام وزیر آموزش و پرورش آغاز خواهد شد و سپس حمیدرضا کفاش دبیر جشنواره گزارشی از جشنواره ارائه خواهد داد و در بخش دیگری از مراسم از معلم فداکار با پخش نماهنگی که از سویهوشنگ ارشادی آماده شده است، تقدیر خواهد شد.

تقدیر از برترین‌های "چلچله" از دیگر بخش‌های مراسم افتتاحیه خواهد بود. در این بخش فیلم‌های خارجی و ایرانی برگزیده چهل دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد مورد قضاوت قرار گرفته و از برترین‌های رقابت چهل‌ساله در مراسم افتتاحیه جشنواره تقدیر می‌شود.

دعوت از دانش‌آموزان فیلمساز تهرانی که در سال‌های گذشته توانستند به بخش مسابقه جشنواره دانش‌آموزان فیلمساز راه یابند در کنار دیگر مدعوین مراسم، همزمان با روز نوجوان درخور توجه است.

اکران فیلم‌های جشنواره رشد که هر روز از ساعت ۸ تا ۲۱ روی پرده ۱۶ سالن سینما در تهران خواهند رفت، از امروز در سالن‌های سینماهای فلسطین (1،2،3)، صحرا، بهاران، پردیس ملت، پردیس راگا، پردیس رازی، پردیس تماشا، فرهنگسرای بهمن، ‌دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، کانون فرهنگی امام علی (ع)، دبیرستان‌های سما (۱ و ۲ پسرانه)، دبیرستان‌های سما (۳ و ۴ دخترانه) آغاز شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد قدیمی‌ترین رویداد سینمایی ایران به شمار می‌آید که چهل و یکمین دوره آن از 8 تا 15 آبان ماه برگزار می‌شود.