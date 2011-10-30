بهره برداری از کمباین برداشت تمام مکانیزه و اتوماتیک چغندرقند در نقده

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نقده پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این کمباین توسط شرکت مکانیزاسیون اوجامان آذربایجان به هزینه اعتبار شش هزار میلیون ریال خریداری شده است.

عباس میرزایی با اشاره به به اینکه تمامی مراحل برداشت شامل برگ زنی، طوقه زنی، چغندر کنی و بار کردن محصول همزمان بصورت مکانیزه و هوشمند انجام می شود، بیان داشت: این کمباین ساخت کشور آلمان و مخزن ذخیره آن 12 تن بوده و در شرایط سخت برفی، بارانی و یخبندان کارائی دارد .

وی اظهار داشت: این کمباین در هر شبانه روز 10 هکتار محصول برداشت کرده و در مقایسه با برداشت معمولی هزینه های مربوطه به نصف کاهش یافته و کشاورزان می توانند بلافاصله پس از برداشت محصول چغندرقند، گندم نیز بکارند.

مدیر جهاد کشاورزی نقده قابلیت مانور در اراضی شیب دار و ناهموار، ردیف یابی و عمق یابی بصورت هوشمند و نیز کمک به حاصلخیزی خاک با استفاده از برگهای خرد شده همزمان با برداشت از دیگر مزایای این کمباین است.

میرزانی ادامه داد: چغندرقند یکی از زراعتهای غالب نقده بوده و سالانه در بیش از شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشت می شود که بر اساس پیش بینیها امسال 350 هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.