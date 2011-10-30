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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

نشست معاون علمی ریاست جمهوری با زنان نخبه مصری برگزار شد

نشست معاون علمی ریاست جمهوری با زنان نخبه مصری برگزار شد

برخی از زنان نخبه مصری صبح امروز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه جمعی از زنان نخبه مصری با دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیدار کردند.

در این دیدار زنان نخبه مصری سئوالاتی را از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص دلایل پیشرفت ایران با وجود تحریم ها، بودجه های معاونت، نحوه اولویت بندی حوزه های فناوری در کشور، همکاری معاونت با سایر دانشگاه های دنیا و امکان قاضی شدن زنان در جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.

طبق این گزارش، اکثر نخبگان حاضر در این نشست از میان روزنامه نگاران و فعالان عرصه های سیاسی مصر بودند.

کد مطلب 1447261

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