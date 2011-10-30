نشست معاون علمی ریاست جمهوری با زنان نخبه مصری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه جمعی از زنان نخبه مصری با دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیدار کردند.



در این دیدار زنان نخبه مصری سئوالاتی را از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص دلایل پیشرفت ایران با وجود تحریم ها، بودجه های معاونت، نحوه اولویت بندی حوزه های فناوری در کشور، همکاری معاونت با سایر دانشگاه های دنیا و امکان قاضی شدن زنان در جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.



طبق این گزارش، اکثر نخبگان حاضر در این نشست از میان روزنامه نگاران و فعالان عرصه های سیاسی مصر بودند.