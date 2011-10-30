تولید فرش دستباف در کرمان مقرون به صرفه نیست

محمدرضا وزیری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تولید فرش در کرمان نسبت به گذشته بسیار افت کرده اظهار داشت: بافندگان فرش و قالی در کرمان بیشتر کالای خود را برای بازار خارج از کشور تولید می کرده اند که در حال حاضر صادرات از گردونه خارج شده است و ما دیگر فرشی را به اروپا نمی فرستیم.

وزیری نسب ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات قالیبافان کرمان نبود کارگر است چرا که در حال حاضر کارگاه های زیادی در استان کرمان وجود دارند که دنبال کارگر بوده ولی نیروی کار وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید ما در استان کرمان به 10 درصد تولید 15 سال گذشته رسیده بیان داشت: حدود 30 سال پیش 125 هزار نفر در کارگاههای قالی بافی در استان کرمان فعالیت می کردند که در حال حاضر این تعداد به 15 هزار نفر رسیده است.

وی با تاکید بر مقرون به صرفه نبودن تولید فرش دستباف در شرایط فعلی در کرمان تصریح کرد: این 15 هزار نفر هم افرادی هستند در سنین بالا که یا کاری جز این بلد نیستند و یا از روی تعصب و علاقه شخصی هنوز به این کار مبادرت می ورزند که این گروه هم اگر از گردونه تولید فرش و قالی خارج شوند روشن است که چه سرنوشتی در انتظار این صنعت خواهد بود.

