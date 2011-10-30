29 طرح عمرانی بقاع و اماکن متبرکه همدان اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالوند افزود: برای هر طرح لکه گذاری 10میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: از مجموع 29 طرح شناسایی شده، تاکنون هشت پروژه آن اجرایی شده که در مجموع 80 میلیون ریال هزینه دربر داشته است.

مسئول دفتر فنی اوقاف و امورخیریه استان همدان اظهار داشت: انجام این طرح ها به تناسب درآمد بقاع و نذورات و کمک ها وهمچنین درآمد های غیر مستقیم از طریق استانداری، فرمانداری یا به صورت متمرکز از سازمان مرکزی اوقاف و امور خیریه است.

وی عنوان کرد: امسال در راستای اجرای 22 طرح جامع، در مجموع 300 میلیون ریال اعتبار برای هر بقعه اختصاص یافته که تاکنون 100 میلیون ریال آن برای هر بقعه تحقق یافته است.

مسئول دفتر فنی اوقاف و امورخیریه استان همدان طرح جامع بقعه متبرکه را شامل امامزاده اسماعیل(ع)فامنین، امامزاده خانم گرجی همدان و تکمیل طرح جامع پروژه تکیه حضرت ابوالفضل (ع) ملایر ذکر کرد.

وی گفت: اجرای فاز نخست طرح جامع بقعه متبرکه امامزاده علی‌اکبر کرکان ملایر و امامزاده عبدالله این شهرستان، امامزاده قاسم(ع) حیدره، طرح جامع امامزاده عبدالمؤمن کبودرآهنگ، امامزاده قاسم تیمیجان شهرستان تویسرکان و امامزاده ابراهیم رودآور تویسرکان نیز در این برنامه مد نظر است.