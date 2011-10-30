ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور تایباد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور کشور صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از این دانشگاه اعلام کرد: طی سه سال متوالی بعد از دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور رتبه دوم قبولی ارشد و دکترا را به خود اختصاص داده است.

محمودرضا کی منش از ارتقاء دانشگاه پیام نور تایباد از واحد به مرکز خبر داد و گفت: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور از ایجاد سه رشته کارشناسی ارشد در این واحد حمایت خواهد کرد.

نماینده مردم تایباد و تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شهرستان بیش از 400هزار نفر جمعیت دارد، گفت: سهم شهرستان در بخش صنعت استان سه درصد است در حالی که خراسان رتبه چهار صنعت کشور را دارا است.

غلامرضا اسدالهی گفت: هفت مجوز ایجاد دانشگاه در سه شهرستان گرفته شده است که چهار دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده اند که با ایجاد این مراکز آموزشی خلاء آموزش عالی تا حدودی مرتفع شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور تایباد نیز گفت: این دانشگاه دارای 24 رشته فعال با بیش از دو هزار دانشجو است.

علیرضا بخشنده همچنین خواستار ایجاد رشته های کارشناسی ارشد و راه اندازی رشته تربیت بدنی در این دانشگاه شد.

ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور تایباد با زیر بنا هزار و 872 متر مربع در سه طبقه دارای 12 کلاس لابراتوار زبان و دو سایت یا حضور مسئولین کشوری و شهرستانی راه اندازی شد.