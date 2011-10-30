سه خبر کوتاه از هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه ایران هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک معرفی شدند.

رضا بابک، قطب‌الدین صادقی، اردشیر صالح‌پور و استفان گوینچی از کشور ایتالیا و یوتا ماریا از کشور آلمان هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره هجدهم هستند.

همچنین بهرام شاه‌ محمدلو، هنگامه مفید و رضا فیاضی داوران بخش مسابقه ایران خواهند بود.

انتشار ترجمه یک کتاب از منوچهر اکبرلو به مناسبت جشنواره

به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان یک کتاب با ترجمه منوچهر اکبرلو توسط انتشارات نمایش منتشر می‌شود.

در بخش تولید و تالیف کتب پژوهشی جشنواره، کتاب "تولید نمایش در موقعیت بحرانی" نوشته تامی دن باوند و با ترجمه و تالیف منوچهر اکبرلو توسط انتشارات نمایش منتشر خواهد شد.

دو کتاب با موضوع کودک و نوجوان نیز از حسین فدایی‌حسین در جشنواره به چاپ می‌رسد.

رونمایی از کتاب داوود کیانیان در جشنواره

کتاب مجموعه آثار نمایشی داوود کیانیان همزمان با برگزاری هیجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان رونمایی می‌شود.

این آثار در قالب کتابی با نام "دریچه‌ای به ادبیات کودکان و نوجوانان" منتشر و رونمایی خواهد شد.

کتاب نامبرده در بردارنده 63 نمایش نامه داوود کیانیان است که در فاصله سال‌های 1349 تا 1380 نوشته شده و در آستانه تولد هفتاد سالگی این هنرمند رونمایی می‌شود.

این آثار در قالب کتابی دو جلدی و مشتمل بر 1150 صفحه از سوی انتشارت "افراز" با همکاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان منتشر می‌شوند و شامل نمایشنامه‌هایی است که داوود کیانیان برای گروه‌های سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان نوشته است.