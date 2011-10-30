رتبه های برتر چهاردهمین برنامه معلم پژوهنده البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین برنامه معلم پژوهنده در سطح استان البرز برگزارشد و ازمیان تعداد81 گزارش اقدام پژوهی رسیده از مناطق، تعداد 18 گزارش رتبه برتر استانی را کسب کردند.

به دنبال این امر، 13 گزارش منتخب به مرحله کشوری راه پیدا کردند و بخش کشوری نیز اجرا خواهد شد.

اسامی، موضوعات و عناوین گزارشهای برتر و منتخب در سایت الکترونیکی آموزش و پرورش استان البرز یعنی http://alborz.medu.ir موجود است.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی اعلام شد

اسامی برندگان مسابقه پیامکی به مناسبت هفته پیوند اولیا ومربیان در استان البرز اعلام شد.

این افراد عبارتند از روح اله کریمی شغل آزاد، علی جوکار همکار فرهنگی، جعفر سلیمانی نسب همکار فرهنگی، مسعود مهرانی نیا همکار فرهنگی، زهرا شیری همکار فرهنگی.

امیره زنگنه خانه دار، ام کلثوم مورج همکار فرهنگی، منیره کفش دوز ریحان همکار فرهنگی، جبرئیل کاظمی همکار فرهنگی و نسرین عظیمی همکار فرهنگی، دیگر برندگان هستند.

افرادی که اسامی آنان به عنوان برنده اعلام شده، می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی از تاریخ نهم آبان ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز به اداره روابط عمومی استان و هدیه خود را دریافت کنند.

این اداره در عظیمیه میدان گلستان نبش بوستان 19 مستقر است.