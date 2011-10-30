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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

پازام پور:

حضور کالاهای چینی بی کیفیت در بازار مشهد کم شده است

حضور کالاهای چینی بی کیفیت در بازار مشهد کم شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه تریکو و کشباف مشهد گفت: با توجه به تولیدات با کیفیت داخلی حضور کالاهای چینی در بازار شهر بسیار کم رنگ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پازام پور در خصوص وضعیت بازار اظهار داشت: با توجه به سردی هوا و رونق نسبی کسب و کار بازار نسبت به گذشته بهتر شده است و امیدواریم بتوانیم این وضعیت را حفظ کنیم.

وی در ارتباط با تغییرات قیمت ها تصریح کرد: با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های بخش تولید و عدم تحقق بسته های حمایتی دولت برای اصناف و تولیدکنندگان ما شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم.

پازام پور ادامه داد: مسئولان برای این وضعیت باید راهکار مناسبی پیدا کنند تا بتوانیم با همکاری بخش تولید قیمت ها را کاهش دهیم.

رئیس اتحادیه تریکو و کشباف مشهد تصریح کرد: در ماه گذشته حدود 15 واحد صنفی اقدام به فروش فوق العاده و حراج کردند و ما آمادگی خود را برای افزایش اینگونه رویکردها به تمامی واحدهای تحت پوشش خود اعلام کرده ایم.

کد مطلب 1447275

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