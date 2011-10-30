کتاب شهدای دانش آموز در استان البرز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از جلدهای اول و دوم کتاب شهدای دانش آموز همزمان با سالروز شهادت شهید حسین فهمیده در فضایی معنوی در محل مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در کرج برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در این آئین گفت: این کتاب در پنج مجلد در دست تدوین است که اکنون جلدهای اول و دوم این کتاب آماده شده است.

صفی الله رمضانخانی افزود: جلد نخست این کتاب از حروف الف تا پ و جلد دوم شامل پ تا ه است.

وی تدوین این کتاب را در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و به منظور حفظ و نگهداری ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین کودکان و نوجوانان نسل حاضر عنوان کرد و گفت: کانون پرورش فکری استان البرز برای اولین اقدام به انتشار مجموعه کتابهای "بزرگ مردان کوچک البرز" نموده که حاوی عکس، زندگینامه و فرازهایی از وصایای شهدای عزیز دانش آموز استان در دوران دفاع مقدس است.

استاندار البرز که در این مراسم حضور داشت، ضمن گرامیداشت یاد شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید گفت: انقلاب امام خمینی دانشگاه معرفت و خودشناسی و خداشناسی است و تعجبی ندارد که نوجوانی 13 ساله آنچنان از خودگذشتگی نشان می دهد که سرآمد همه نوجوانان و جوانان عالم می شود.

عیسی فرهادی افزود: این موضوعی است که به تربیت امام خمینی و ریشه های انقلاب ایشان برمی گردد.

فرهادی تدوین این کتاب را کاری بزرگ دانست و با قدردانی از نهادهای همکار در گردآوری این کتاب گفت: تصور نمی کنم در استانهای بزرگ کشور کاری در این ابعاد صورت گرفته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین استاندار البرز، فرماندار کرج، مدیرکل آموزش و پرورش البرز، مدیرکل نوسازی، جمعی از مسئولان استانی و کشوری و پدر شهید فهمیده حضور داشتند.