پروفسور"ژوهان گلدامر"رئیس مرکز پایش جهانی آتش سوزی در منابع طبیعی در مورد بررسی وضعیت مهار و کنترل آتش سوزی جنگل ها در دنیا گفتگویی را با خبرگزاری مهر انجام داده است که متن این مصاحبه در ادامه آمده است.

*خبرنگار مهر: آقای گلدامر سرعت کشف آتش سوزی در دنیا چقدر است؟

- پروفسور گلدامر: وقتی آتش سوزی اتفاق می افتد هر چه سریعتر باید به محل برسیم و باید نسبت به خاموش کردن آتش در جنگل اقدام کرد. 2 عامل در این زمینه مهم است؛ ابتدا دوری و نزدیکی به محل آتش سوزی و صعب العبور بودن منطقه می تواند در سرعت العمل اثرگذار باشد ضمن اینکه منابع خبری که آتش سوزی را اعلام می کنند باید موثق و قابل اطمینان باشند.

* سرعت خاموش کردن آتش در کشور شما (آلمان) چقدر زمان می برد؟

- کشور آلمان به دلیل در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات زمان کشف آتش کوتاه و در حدود 5 تا 10 دقیقه است. ضمن اینکه وجود سیستم ماهواره ای پیشرفته سریع محل آتش سوزی را مشخص می کند. یک ربع پس از مطلع شدن از آتش سوزی وسایل و تجهیزات خاموش کردن آتش سریع به محل می رسد.

* آیا در منطقه آسیا نیز کشورهایی مشابه آلمان وجود دارد؟

- در کشور کره وضعیت کاملا مشابه آلمان است. آنها به سیستم های بسیار پیشرفته ای مجهز هستند، علیرغم این شرایط هر 2 کشور کمترین میزان آتش سوزی در جنگل ها را به خود اختصاص داده اند. سیستم اطلاع رسانی آنها به هلی کوپتر ها متصل است و زمان وقوع آتش سوزی حتی هلی کوپتر ها نیز به سرعت مطلع می شوند.

* سرعت رسیدن هلی کوپترهای امداد به مناطق آتش سوزی چقدر است؟

- در کشوری مانند کره که بزرگتر هست حداکثر 20 دقیقه طول می کشد که هلی کوپترها در محل آتش سوزی و حادثه حاضر و خیلی سریع وارد عمل شوند.

* وضعیت آتش سوزی جنگل ها در کشورهای اروپایی به چه صورت است؟

- در اروپا نیز به دلیل نزدیکی کشورها به یکدیگر و استفاده از تلفن های ماهواره ای مردم در امر کشف آتش سوزی و محل حادثه سریع خبر می دهند. همکاری مردم در این زمینه بسیار مؤثر است.

* وضعیت مهار آتش را در جنگل های ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

- در کشورهایی مثل شوروی سابق که جمعیت پراکنده است و از سیستم های ماهواره ای پیشرفته استفاده نمی کنند مجبور هستند چندین ساعت با هواپیما بر روی جنگل ها و مناطق گشت زنی داشته باشند تا بتوانند محل بروز آتش را پیدا کنند. گاهی چندین ساعت و گاهی نصف روز زمان می برد که محل آتش سوزی را پیدا کنند؛ ایران نیز شرایط مشابه شوروی دارد و گاهی مجبور هستند چندین ساعت وقت صرف کشف محل آتش سوزی در جنگل ها کنند.

* به نظر شما کشف آتش سوزی در جنگل های ایران زمان بر است؟

- در ایران چون از دستگاه های تجهیزات مدرن برخوردار نیستند می توانند از مردم استفاده کنند. با توجه به بازدیدی که از جنگل های استان گلستان داشتم از مردم منطقه در کشف محل آتش سوزی و مهار آن و کمک به مأموران اقدام شده است، اما با این شرایط کشف آتش سوزی در جنگل های ایران بسیار زمان بر است و طول می کشد.

* در مواقع آتش سوزی استفاده از تجهیزات هوایی بهتر است یا زمینی؟

- در همه جای دنیا اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد اما باید از هر 2 روش در خاموش کردن آتش سوزی جنگل ها استفاده کرد. بهتر است همه کشورها به تجهیزات 2 روش مجهز باشند؛ ایران نیز باید به وسایل و تجهیزات هوایی مثل هلی کوپتر دست رسی داشته باشد.

* برای احیای جنگل های سوخته گلستان بهتر است از چه نوع درختانی استفاده کرد؟

- اختلاف نظر بین کارشناسان در این زمینه وجود دارد اما به نظر من بهتر است از همان پوشش گیاهی سابق استفاده کرده و همان نوع را کاشت کنند. چرا که به محیط عادت کرده و سازگاری بیشتری با محیط و اکوسیستم دارند، گاهی ممکن است درخت هایی با نوع جدید را بکارند اما نتواند با شرایط محیط خود را تطبیق دهند.

* از سفرتان به ایران راضی بودید؟

- بله سفر خیلی خوبی بود. به ویژه بازدید از جنگل های گلستان برای من بسیار جالب بود.

* آیا تمایل دارید دوباره به ایران سفر کنید؟

- حتما خیلی دوست دارم دوباره به ایران بیایم و از طبیعت آن بازدید کنم.