مردم باید 300 هزار عنوان کتاب به ما هدیه بدهند

به گزارش خبرنگار مهر اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران، پیش از ظهر روز یکشنبه 8 آبان در نشستی خبری برنامههای اداره کل امور کتابخانههای استان تهران را تشریح کرد.
وی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به برگزاری برنامههای مرتبط با هفته کتاب از سوی نهاد کتابخانهها در چهار بخش اظهار داشت: در سطح استان تهران برنامههایی چون آذینبندی و معرفیتازههای نشر در کتابخانههای عمومی سراسر کشور و استان تهران به همراه تجلیل از خردسالترین و مسنترین کتابخوان عضو کتابخانههای عمومی و نیز تجلیل از خانوادههای برتر در زمینه کتابخوانی را در دستور کار قراردادهایم که این برنامه در شهرستانها به همراه تجلیل از استانداران و فرمانداران و شهرداران و نیز کتابیاوران برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به برنامه این نهاد برای جمعآوری کتاب از سوی شهروندان تهرانی گفت: در برنامه سازماندهی شده از سوی ما امسال باید بالغ بر 300 هزار عنوان کتاب از سوی مردم به عنوان هدیه به کتابخانههای عمومی جذب شود که این مقدار در سال گدشته 100 هزار عنوان بوده است.
مبتکر سرابی همچنین با اشاره به انتشار100هزار جلد کتاب با عنوان «برکرانه غدیر» به منظور برگزاری مسابقه کتابخوانی در هفته کتاب، از توزیع 31 جلد کتاب با عنوان خاطرات شهدای دانشآموز در کتابخانههای عمومی استان تهران خبر داد.
وی در ادامه به هفت پروژه افتتاح کتابخانه به مناسبت هفته کتاب اشاره کرد و افزود: 4 پروژه از مجموع این پروژهها در ایام هفته کتاب در شهرستانهای اسلامشهر، بومهن، شهر قدس و ورامین افتتاح میشود و سه پروژه دیگر نیز به دلیل مشکل آب و برق تا یک ماه بعد از هفته کتاب آغاز به کار خواهند کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران همچنین با اشاره به افتتاح کتابخانه قرآن و نهجالبلاغه در شهرستان رباط کریم در ایام هفته کتاب اظهار داشت: در سال جاری 150 هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف خریداری شده است، اما از این به بعد موضوع خرید کتاب برای کتابخانههای استان به نهاد کتابخانههای کل کشور واگذار شده است و ما لیست خریدمان را به همراه بودجه به نهاد ارائه میدهیم.
وی درباره بودجه تخصیص یافته برای خرید کتاب نیز از اختصاص 10میلیارد ریال اعتبار فرهنگی و یک میلیارد ریال بودجه خرید کتاب برای کتابخانههای روستایی در سال جاری خبر داد.
مبتکر سرابی در بخش دیگری از این نشست به ایجاد 50 کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در تهران تا اشاره کرد که تا پایان سال جاری تعداد این کتابخانهها به 100 میرسد.
وی همچنین از ایجاد بخش ویژه دفاع مقدس در تمام کتابخانههای عمومی شهر تهران خبر داد و گفت: 10 کتابخانه باقیمانده نیز تا پایان امسال شامل این بخش ویژه خواهند شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران همچنین از برگزاری جشن کتاب استان تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر برای انتخاب روز این جشن مشغول رایزنی با استاندار تهران هستیم.
وی در بخش دیگری از این نشست به حضور یک میلیون و 700 هزار جلد کتاب و نیز 190هزار عضو در کتابخانههای عمومی استان تهران اشاره کرد و گفت: در 6 ماه گذشته کتابخانههای عمومی تهران 3 میلیون بازدید کننده داشته است و ما به منظور جذب بیشتر این افراد در نظر داریم، تعداد کانونهای ادبی در کتابخانههای استان را از تعداد 12 عدد فعلی تا پایان سال به 26 عدد ارتقاء دهیم.
مبتکر سرابی همچنین در پاسخ به سئوال مهر درباره تعیین تکلیف کتابخانه عمومی روبروی موزه سینما نیز گفت: برای تخریب یک کتابخانه باید هیات امنای آن این موضوع را تصویب کند. من با اعضای شورای شهر و شهردار آن منطقه صحبتهای فراوانی داشتم. قرار ما در نهایت بر این شد که کتابخانه تخصصی معماری که در نزدیکی محل فعلی این کتابخانه قرار دارد در اختیار نهاد قرار داده شود و در عوض این کتابخانه به موزه سینما واگذار شود که صورتجلسه این توافق نیز به امضای جناب آقای واعظی، شهردار منطقه و مدیر کل املاک منطقه نیز رسید، اما با وجود گذشت بیش از یک سال از این موضوع، هنوز اقدامی از سوی شهرداری صورت نگرفته است.
وی همچنین با اشاره به پیگیری راهاندازی 4 کتابخانه در اسلامشهر و ملارد برای نابینایان و کمبینایان و نیز برنامه ریزی برای ایجاد یک کتابخانه جدید برای ناشنوایان استان تهران، از راهاندازی مرکز ارسال بلوتوث در ایستگاه مترو امام خمینی در ایام هفته کتاب به منظور اعلام برنامههای این اداره کل در ایام هفته کتاب خبر داد.
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