عرضه بهداشتی دام عید قربان در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اعلمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مشهد پنج مکان عرضه بهداشتی دام زنده مشخص شده است که شهروندان می توانند در روز عید قربان دام مورد نیاز خود را از این مراکز تهیه و نسبت به کشتار آن در کشتارگاه های مجاز و تحت نظر دامپزشکی اقدام کنند.

اعلمی بیان کرد: اکیپ های نظارتی شهرداری و دیگر مراجع ذیربط با عرضه دام در غیر از مناطق تعیین شده برخورد می کنند.

وی افزود: با مساعدت مراجع قضایی، تعزیرات حکومتی استان، بازرسی سازمان بازرگانی و شهرداری ها مراکز غیرمجاز عرضه دام در مشهد و دیگر نقاط استان پلمب و دام اینگونه مراکز به کشتارگاه اعزام خواهد شد.

وی گفت: در تمامی میادین دام تعیین شده در مشهد و دیگر شهرستان های استان که با نصب پرده مشخص خواهند شد، کارشناسان دامپزشکی بر سلامت دام های موجود در آن ها نظارت می کنند تا از بروز عوارض احتمالی و مخاطره آمیز بیماری های مشترک بین انسان و دام جلوگیری به عمل آید.

وی، از بازار دام مهد طوس واقع در جاده بهشت رضا، بازار دام عسگریه واقع در جاده قدیم قوچان، بعداز سه راه فردوسی، بازار دام حافظ واقع در جاده کنه بیست، بازار دام موسسه صنعتی گوشت مشهد واقع در کشتارگاه صنعتی و بازار دام موقت جنب میدان قائم، به عنوان میادین دام تحت نظارت دامپزشکی در مشهد یاد کرد.

وی گفت: در دیگر شهرستان های استان نیز میادینی در این خصوص توسط شهرداری و دامپزشکی در نظر گرفته شده که از طریق ادارات مذکور اطلاع رسانی لازم طی روزهای آتی صورت خواهد گرفت.

معاون فنی دامپزشکی استان از شهروندان خواست تا از خرید دام از دیگر مناطق در مشهد و شهرستان های استان خودداری کنند و ذبح دام را حتما در کشتارگاه های مجاز انجام دهند.