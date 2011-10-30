برترینهای کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده، کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی شهرستان نظرآباد و کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی ناحیه 1 کرج به عنوان کارشناسی های برتر انتخاب شدند.

گردهمایی کارشناس مسئولان و کارشناسان سنجش استان البرز در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان برگزار شده است.

در این گردهمایی اولی رئیس اداره سنجش استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یکساله اداره سنجش، برنامه ها و دیدگاه های اداره سنجش برای سال تحصیلی جدید را بیان کرد.

در ادامه کارگاه آموزشی نصب سیستم دانش آموزی تحت ویندوز متوسطه و بررسی اشکالات آن توسط جدیدی کارشناس مسئول فناوری و سیستمهای مکانیزه سنجش و آموزش استان برگزار شد.

همچنین در این گردهمایی از زحمات 30 ساله مقصود طالبی کارشناس مسئول سنجش شهرستان نظرآباد که به افتخار بازنشستگی نایل شده، تقدیر شد.

تقدیر از این کارشناس مسئول طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر انجام شد.