"کیارستمی" در تالار حافظ شیراز به روی پرده می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه نمایش فیلمهای کوتاه مطرح ایران، جهان و فیلمسازان استان که با هدف آشنایی فیلمسازان و علاقمندان فیلم کوتاه برگزار می شود، " کیارستمی " ساخته عباس کیارستمی به روی پرده می رود.

فیلم "کیارستمی" ساخته عباس کیارستمی و نسخه از فیلم که بسیار کمیاب است مربوط به صحبتهای کیارستمی و نحوی ساخت فیلم های مسافر، مشق شب، خانه دوست کجاست، کلوزآپ، زندگی ودیگر هیچ، زیر درختان زیتون است.

در این فیلم همچنین صحبتهای این کارگردان با شخصیتهای فیلمهای ذکر شده که حالا دیگر بزرگ شده اند و هر کدام مشغول به کاری هستند آمده که کیارستمی زندگی جدید آنها را در این فیلم 54 دقیقه ای به تصویر می کشد.

نمایش این فیلم از ساعت 16 و 30 دقیقه روز چهارشنبه 11 آبان ماه و در مجموعه مجموعه فرهنگی هنری حافظ آغاز می شود که ورود علاقمندان به سالن نمایش آزاد است.

این برنامه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری انجمن فیلم کوتاه شیراز برگزار میشود.