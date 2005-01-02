نيروگاه هسته اي هند بازگشائي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري "ايندوآسيا"IANS ، مقامات شركت برق هسته اي هند اعلام كردند نيروگاه هسته اي مدرس دو (MAPS II ) كه دومين نيروگاه هسته اي در منطقه كالپاكام در 75 كيلومتري آن منطقه واقع است امروز مجدداً بازگشائي شد.

اين مقامات اعلام كردند كه اين نيروگاه يك واحد 250 مگاواتي مي باشد كه در سال 1985 ساخته شد و در 26 دسامبر بعد از آنكه دريا لرزه سونامي سواحل "تاميل نادو" را در هم كوبيد براي رعايت مسائل احتياطي بسته شد.

همچنين امروز اعلام شد كه هند به منظور پاسخگوئي به تقاضاهاي فزاينده در خصوص تنظيم و كنترل امنيت تاسيسات اتمي غير نظامي هيئت نظارت بر انرژي اتمي هند (AERB) و در راستاي برنامه ريزي براي استخدام 60 متخصص جهت پنج سال آينده از هم اكنون شروع به استخدام متخصصين نموده است .

لازم به ذكر است پيش از اين پايگاه اينترنتي newkerala، اعلام كرده بود كه فقط يك نيروگاه در حال احداث صدمه ديده و هيچ آسيب ديگري به هيچكدام از نيروگاههاي اين كشور وارد نشده است.

گفتني است ساكنين هند به خاطر فاجعه نشت اتمي شركت آمريكائي " يونيون كاربايد" در بوپال هند در سال 1984 كه در آن حادثه كه بيش از 14 هزار نفر از ساكنان اين منطقه كشته شدند ذهنيت بسيار بدي نسبت به اين موضوع دارند.