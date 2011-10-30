16 موسسه فرهنگی قرآن و عترت در خراسان رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای گسترش فعالیت های قرآنی و توسعه مراکز و موسسات قرآنی در خراسان رضوی موافقت اصولی این موسسات توسط مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور صادر شد.

وی افزود: این 16 موسسه در شهرستانهای مشهد، گناباد، سرخس، درگز، نیشابور و بردسکن فعالیت خواهند کرد.

امینی در خصوص زمینه فعالیت این مؤسسات اظهار داشت: این موسسات در امور آموزش عمومی شامل روخوانی و روانخوانی، قرائت، ترجمه، مفاهیم، حفظ، سیره معصومین(ع)، احکام، ادعیه، زیارات، مدیحه سرایی، ابتهال و تبلیغ فعالیت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: این مؤسسات مسابقات قرآن و عترت، جشنواره های قرآنی، نمایشگاه قرآنی، برپایی محافل و مجامع قرآنی، اجرای تواشیح- همخوانی و سخنرانی تبلیغی قرآن کریم را برگزار خواهند کرد.

امینی افزود: برگزاری نشست ها و همایش های علمی، تحقیق پیرامون موضوعات دینی اعم از قرآن و سیره معصومین(ع)، هنر شامل فیلم نامه، تولید فیلم، انیمیشن، نمایشنامه، اجرای نمایش، هنرهای تجسمی با بهره گیری از مفاهیم و معارف قرآن کریم و اهل بیت(ع)؛ مشاوره قرآنی شامل مشاوره در امور قرآنی از دیگر فعالیت های این مؤسسه ها است.