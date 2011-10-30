سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش رو است، برگزاری چنین انتخابات پرشور و پرحجمی را نیازمند عزمی ملی و جزمی راسخ دانست.

وی با بیان اینکه انتخابات سرنوشت کشور را رقم می ‏زند و رهبر فرزانه انقلاب نیز بر آن تأکید فراوانی دارند، افزود: معظم ‏له اخیراً در کرمانشاه فرمایشات ارزشمندی را در این زمینه ارائه دادند.

این مسئول ادامه داد: همواره در راستای برگزاری انتخابات از منویات رهبری، بهره برده‏ایم و این نخستین گام برای برگزاری انتخاباتی پرشور، با نشاط و سالم است.

وی با این تعبیر که انتخابات مبنا و پایه برپایی امنیت در جامعه اسلامی است، افزود: حضور و آرای مردم سبب می ‏شود تا افتراقی که در سطح جامعه ممکن است وجود داشته باشد، تبدیل به وحدت شود و این نخستین اصل است که انتخابات می ‏تواند امنیت کشور را تضمین کند و نباید بگذاریم که برگزاری این انتخابات مهم سبب ایجاد نا امنی در کشور شود.

حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات بسیار مهم است

مدیر عالی اجرایی شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات بسیار مهم است، خواستار تلاش و فعالیت تمام دستگاه‏های اجرایی در این زمینه شد تا مردم از نظام فاصله نگیرند چرا که حضور حداکثری مردم در صحنه پشتوانه نظام اسلامی است.

وی همچنین با بیان اینکه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه، پیامهای زیادی را با خود به همراه دارد، این سفر را به معنای واقعی کلمه نمایان ‏کننده عشق مردم به ولایت و انقلاب اسلامی دانست.

افشارنادری گفت: با وجود تمام توطئه‏هایی که علیه دولت و نظام اسلامی انجام می‏ شود، خدمات ‏رسانی خوبی در برهه کنونی در سطح جامعه انجام می ‏گیرد و باید به گونه ‏ای اقدام شود که وحدت مردم و مسئولان همواره حفظ شود.

وی افزود: اگر این وحدت همراه با یکپارچگی ملت حفظ شود، بی‏ شک انتخابات خوبی را در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.

فرماندار شهرستان فیروزکوه همچنین با تأکید بر لزوم توجه همه دست ‏اندرکاران برگزاری انتخابات به اصل اساسی

قانون مداری، این اصل را بسیار مهم خواند و بیان کرد: پیش از این و در انتخابات گذشته مشاهده شد که عده‏ای از قانون تمکین نکردند و این سبب ایجاد مشکلاتی شد که باید جلوی آن گرفته شود و در تمام مراحل برگزاری انتخابات به اصل قانون ‏مداری توجه شود.

برگزار کنندگان حقیقی انتخابات خود مردم هستند

وی با تأکید بر اینکه در نظام اسلامی متولی و برگزار کنندگان حقیقی انتخابات خود مردم هستند، افزود: رهبری تأکید دارند که افراد دلسوز، اصلح و کارآمد در انتخابات برگزیده شوند و این افراد از جمله کسانی باشند که به کانونهای قدرت و ثروت وابستگی ندارند.

فرماندار شهرستان فیروزکوه با تأکید بر اینکه آثار و برکات انقلاب همواره باید بسط پیدا کند، گفت: هم ‏اکنون ایران اسلامی به عنوان الگوی بسیاری از کشورها مطرح بوده و انقلابهای امروز جهان از شیوه انقلاب اسلامی ایران الگو برداری کردند.

وی ادامه داد: در عین حال با اینکه کشورهای سلطه‏ گر دنبال فرافکنی در این زمینه هستند و می‏ خواهند بحرانهای کشور خود را به سمت ایران اسلامی سوق دهند و مردم باید همواره از رهبر معظم انقلاب اسلامی تبعیت کنند تا این نقشه ‏ها و توطئه‏ ها خنثی شود.

افشارنادری ادامه داد: تجربه سال 88 برای دشمنان اسلام و نظام این پیام را داشت که آنها می‏ توانند در انتخابات به موضوعاتی در داخل کشور دامن بزنند و به اهداف شوم خود برسند؛ اما به طور یقین مردم در مقابل آنها خواهند ایستاد.