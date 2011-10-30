2 وزیر و یک رئیس قوه در افتتاحیه نمایشگاه «یاد یار مهربان»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «یاد یار مهربان» روز سه‌شنبه 17 آبان در بوستان گفتگو به صورت رسمی افتتاح می‌شود و تا 22 آبان ادامه خواهد داشت.

در این نمایشگاه، نمایندگان مدارس شهر تهران می‌توانند از میان 22 هزار عنوان کتاب ارائه شده، کتاب‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند و هدیه بگیرند.

همچنین در این نمایشگاه برای خوابگاه‌های دانشجویی و حوزه‌های علمیه شهر تهران نیز غرفه‌های تخصصی به صورت جداگانه راه‌اندازی شده است.

در نهمین نمایشگاه «یاد یار مهربان»، 2 میلیون و 800هزار ریال اعتبار برای تهیه کتاب به مدارس ابتدایی، 3 میلیون و 100 هزار ریال به مدارس راهنمایی و 3 میلیون و 600 هزار ریال به مدارس دوره متوسطه اختصاص یافته است.

این نمایشگاه همچنین به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که کتاب‌های مورد نظرشان را با تخفیف 30 درصدی خریداری کنند و دیگر بازدیدکنندگان نمایشگاه نیز در جریان برگزاری آن از تخفیف 25 درصدی بهره‌مند خواهند شد.

نهمین نمایشگاه «یاد یار مهربان» به همت سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران، توسط موسسه نشر شهر و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آستانه هفته‌ کتاب و کتابخوانی از 17 تا 22 آبان ماه در بوستان گفتگو، محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران برگزارمی‌شود.