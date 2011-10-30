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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

کارگروه عفاف و حجاب در منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

کارگروه عفاف و حجاب در منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: اولین کارگروه عفاف و حجاب منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی در واحد زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان صبح یکشنبه در این جلسه با اشاره به ضرورت حجاب و عفاف در جامعه اظهار داشت: دانشگاه به عنوان ارگانی که مستقیما با قشر جوان جامعه در ارتباط است نقش مهمی در تعمیق ارزش ها دارد.

احمد مهربان با بیان این مطلب که اساسنامه جمهوری اسلامی ایران بر پایه اخلاق است، گفت: تکلیف و رسالت دانشگاه در برابر نسل جوان و تاثیر پذیر جامعه بسیار بزرگ است.

وی افزود: منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بسیار خوب و موفق عمل نموده است.

در این جلسه حبیب جدید الاسلامی دبیر منطقه 14، سلطانعلی میر مدیر فرهنگی منطقه 14، احمد مهربان رئیس واحد زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین راهداری رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد زاهدان و مسئولین و کارشناسان فرهنگی منطقه 14 حضور داشتند.

در این جلسه اعضای کارگروه عفاف و حجاب نیز مشخص شدند.

کد مطلب 1447299

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