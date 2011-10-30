برنامه فرهنگی در شهرهای مرزی استان اردبیل حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و عکس مغان "عذرا" اظهار داشت: اسمال اولویت این نهاد حمایت و تقویت برنامه های فرهنگی و هنری شهرستانهای مرزی استان است.

وی اشاعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری، مذهبی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را از جمله برنامه هایی اعلام کرد که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان افزود: هنرمندان متعهدی که در راستای نشر و گسترش این برنامه فعالیت می کنند از حمایت و مساعدت ارشاد اسلامی بهره مند خواهند شد.

جشنواره سراسری "میلاد سرخ" در اردبیل برگزار می شود

وی از برگزاری دومین جشنواره سراسری "میلاد سرخ" در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: به منظور جلو گیری از موازی کاری و ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی و هنری تمام جشنواره های استان در سال آینده در سایه جشنواره میلاد سرخ برگزار خواهدشد.

شرفی همچنین با تقدیر از حضور هنرمندان مهمان از چهار استان شمال غرب کشور در جشنواره فیلم و عکس عذرا یادآور شد: آنچه که در طول برگزاری این جشنواره اتفاق افتاد، می تواند در حوزه فرهنگ و هنر تحول آفرین باشد.



گفتنی است پنجمین جشنواره فیلم و عکس مغان "عذرا" که با شرکت هنرمندان فیلم ساز و عکاس از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و اردبیل از اول تا هفتم آبان ماه جاری در سینما انقلاب پارس آباد برگزار شد.



آثار منتخب علاوه بر شرکت در مسابقه در بخش عکس به نمایشگاه و بخش مسابقه در نگارخانه سینما و در بخش فیلمهای راه یافته در سینما انقلاب این شهر به نمایش در آمد.



هیئت انتخاب و داوری جشنواره پس از بازبینی 512 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط 105 هنرمند عکاس، تعداد 40 قطعه عکس از 30 عکاس را برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب کرده بود.



در بخش فیلم کوتاه نیز از 100 فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 43 فیلم به بخش مسابقه راه یافته بود.