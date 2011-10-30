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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

امسال 146 پیوست اجتماعی در پروژه های شهری اجرا می شود

معاون هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از اجرای 146 پیوست اجتماعی پروژه های شهری طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاتح با بیان اینکه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرحها و پروژه های اجتماعی از سال 86 تا کنون برای تمامی پروژه ها و طرحهای مورد تایید این معاونت پیوست اجتماعی تهیه می شود، گفت: کاهش اختلال در نظام شهری یکی از مهمترین الزامات اجرای پیوستهای اجتماعی به شمار می آید و در سال 90 تهیه این پیوست برای 146 طرح و پروژه اجتماعی در مناطق 22 گانه تهران ضروری دانسته شده است.

وی افزود: پس از اتمام پیوست اجتماعی هر طرح پیامدهای مثبت و منفی آن با حضور صاحب نظران، پژوهشگران، شهرداران و معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق بررسی و اقدامات اجرایی لازم اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1447306

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