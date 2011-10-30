امسال 146 پیوست اجتماعی در پروژه های شهری اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاتح با بیان اینکه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرحها و پروژه های اجتماعی از سال 86 تا کنون برای تمامی پروژه ها و طرحهای مورد تایید این معاونت پیوست اجتماعی تهیه می شود، گفت: کاهش اختلال در نظام شهری یکی از مهمترین الزامات اجرای پیوستهای اجتماعی به شمار می آید و در سال 90 تهیه این پیوست برای 146 طرح و پروژه اجتماعی در مناطق 22 گانه تهران ضروری دانسته شده است.

وی افزود: پس از اتمام پیوست اجتماعی هر طرح پیامدهای مثبت و منفی آن با حضور صاحب نظران، پژوهشگران، شهرداران و معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق بررسی و اقدامات اجرایی لازم اجرایی خواهد شد.