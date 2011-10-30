فرشهای تاریخی مسجد سلیمانیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، سرپیل اوزجلیک مدیرعمل بنیاد موزه فرش استانبول و دو باستان شناس طی 10 سال گذشته هزاران فرشی که در انبار مجموعه ای موزه وجود داشت را مورد بررسی قرار داده اند.

محققان به دنبال فرشهای تاریخی بودند که از زمان زلزله ایزمیت در سال 1999 از مساجد بیرون آمد و در انباری در منطقه سلطان احمد شهر استانبول نگهداری می شد. تصمیم به نگهداری فرشها در یک مکان امن در آن زمان موجب شد پروژه ای طولانی و دشوار از فهرست کردن فرشها و احیای برخی فرشهای بسیار قدیمی شکل بگیرد.

شهر ایزمیت در کنار خلیح ایزمیت در دریای مرمره و در 100 کیلومتری شرق استانبول واقع شده‌ است. در زمین‌لرزه‌ای که آگوست 1999 در این شهر رخ داد حدود 18هزار نفر از مردم جان خود را از دست دادند.

اوزجلیک و تیم وی تاریخ، خاستگاه و محل استفاده از صدها فرش را شناسایی کردند و اعتقاد دارند دو فرشی که اخیرا به این فهرست اضافه شده فرشهای قرن شانزدهمی است که به عنوان نخستین فرش، مسجد سلیمانیه را مفروش کرده بود.

این فرشها از قرن پانزدهم تا اوایل قرن بیستم در این مسجد مورد استفاده قرار گرفته اند.