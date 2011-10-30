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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

مشارکت 30 خیریه فعال با شهرداری تهران در اجرای طرح ازدواج پایدار

مشارکت 30 خیریه فعال با شهرداری تهران در اجرای طرح ازدواج پایدار

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از همکاری 30 خیریه فعال با شهرداری تهران در اجرای طرح ازدواج پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زارع صفت یکی از ماموریتهای مهم سازمان را تسهیل گری در اجرای طرح ازدواج پایدار عنوان کرد و گفت: خانواده مهمترین نهاد تربیتی جامعه است و پیش نیاز خانواده پایدار، ازدواج پایدار است.

وی افزود: 6 محور طرح تحول اجتماعی مربوط به اقدامات فرهنگی است و از آنجا که عمدتاً ناهنجاریهای اجتماعی از سر غفلت و نا آگاهی رخ می دهد تحکیم و تبیین کوچکترین و اساسی ترین نهاد جامعه که خانواده است بسیار اهمیت دارد.

زارع صفت با اشاره به فعالیتهای شهرداری تهران ادامه داد: رسیدگی به پرونده های متقاضیان وام ازدواج پایدار در مناطق شهرداری تهران و اعطای تسهیلات توسط بانک شهر و همچنین مشارکت بیش از 30 خیریه در سطح شهر به جهت روان سازی طرح ازدواج پایدار اقدامات ارزشمندی است که منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد.

کد مطلب 1447312

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