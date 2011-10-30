عرضه تلفنهای همراه مجهز به نمایشگرهای انعطاف پذیر از سال 2012

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگویان سامسونگ خبر دادند که از سال 2012 تجاری سازی اولین دستگاههای موبایل دارای نمایشگر انعطاف پذیر را آغاز خواهد کرد.

"رابرت یی" سخنگوی سامسونگ در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: "احتمالاً این نمایشگرها را با تلفنهای همراه هوشمند آغاز خواهیم کرد و بعد در سایر دستگاههای قابل استفاده در حرکت به کار خواهیم گرفت."

این فناوری سامسونگ برپایه نمایشگرهای OLED قرار دارد که نسبت به نمایشگرهای LCD و LED نسبتاً جدید است.

نمایشگرهای OLED (دیودهای ساطع کننده ارگانیکی نور) برای نوردهی به قسمتهای افزوده نیاز ندارند و می توانند به تنهایی نور تولید کنند.

درحقیقت OLED از مواد الکترو نوردهنده ای ساخته می شود که ساختار آنها اساساً از کربن (عناصر آلی) است. با افزودن اتمهای غیر عامل نیمه هادی اصلی می توان رفتار ماده را با دگرگون کردن رنگ نور تابیده شده (از سفید تا قرمز، سبز و آبی) تغییر داد. با ترکیب سه نمایشگر در ابعاد بسیار کوچک روشی به دست می آید که چشم از طریق آن رنگهای اولیه (قرمز، آبی و سبز) را درک می کند.

براساس گزارش وب نیوز، فناوری OLED ساخت نمایشگرهای بسیار باریک را که حتی می توانند بر روی خود خم شوند و یا بچرخند.