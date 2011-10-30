به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی محمدرضا عباسیان دبیر ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز سینمایی با حضور وی و جمعی از خبرنگاران در محل موسسه رسانه‌های تصویری برگزار شد. محمدرضا عباسیان در ابتدای این نشست با تشکر از اهالی رسانه در ارتباط با همکاری خوب با ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز سینمایی گفت: عرضه کالاهای غیر مجاز اگر مشتری نداشته باشد بهترین اتفاقی است که شکل می‌گیرد. مخاطب اگر احساس کند مالی که خریداری می‌کند دزدی است قطعاً آن را نمی‌خرد. اما متاسفانه برای فیلم کلمه دزدی جا نیفتاده است.

وی افزود: بزرگترین فرهنگساز در این زمینه صدا و سیما است اما این رسانه نیز تاکنون تلاش جدی در این امر صورت نداده است. رسانه‌های دیگر مانند روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نقش جدی در امر مبارزه با قاچاق فیلم‌های سینمایی دارند. از آنها می‌خواهم در یک تیتر جمعی در یک روز مردم را به نخریدن فیلم‌های غیر مجاز دعوت کنند.

دبیر ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز سینمایی در ادامه عنوان کرد: همانطور که می‌دانید مجموعه‌ای استفتا از مراجع تقلید صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرد که نظراتشان را خیلی صریح در ارتباط با استفاده از آثار غیر مجاز سینمایی اعلام کردند. آنها عنوان کردند؛ شخصی که این آثار غیر مجاز را خریداری کند مدیون صاحب اثر است.

وی ادامه داد: بر خلاف تمام تلاش‌ها، برخی از دوستان تازه یادشان افتاده که در شهرستان‌ها کپی غیر مجاز زیاد است در صورتی که من بارها قبلا این موضوع را تکرار کردم. حالا مدام در حال بیانیه صادر کردن هستند ولی باور کنید این کمکی به حل مشکل نمی‌کند.

عباسیان در بخش دیگری از این نشست گفت: به عنوان مثال شورای عالی تهیه کنندگان در تمام این یک سال و چند ماه گذشته به غیر از مصاحبه و بیانیه هیچ حرکتی انجام نداده است که منجر به همکاری با ستاد شود در صورتیکه آنها در یک بیانیه اعلام کردند یک سال قبل برای همکاری با ستاد اعلام آمادگی کرده‌اند اما ما می‌گوییم چنین چیزی نبوده است.

عباسیان ادامه داد: در کشور حجم زیادی فیلم خارجی تهیه و توزیع می‌شود که در سالیانی دارای رایت واقعی نبوده‌اند. در طی این سالها کلیه فیلم‌های خارجی با رایت جعلی کشور ترکیه وارد ایران شده، پروانه نمایش می‌گرفتند و وارد بازار می‌شدند. در صورتیکه در آن زمان هیچ کس اعتراضی نکرده و جالب است سازمان بازرسی هم در این ارتباط پیگیری انجام نداده است.

عباسیان با اشاره به دوره جدید معاونت سینمایی و فعالیت‌های اخیر گفت: در دوره جدید معاونت سینمایی این رایت جعلی کاملا ممنوع شد و موسسات ویدئو رسانه موفق شدند رایت اصلی آثار را دریافت کنند. اما هفت کمپانی اصلی هالیوودی وجود دارند که از بعد انقلاب ما را تحریم کردند و اجازه فروش به ما ندادند. البته این تحریم سیاسی نبود.

وی ادامه داد: فیلم‌هایی که توسط این کمپانی‌ها وارد بازار می‌شود انیمیشن‌های مطرحی است که به دلیل تحریم، توسط مردم به صورت غیر قانونی خریداری می‌شد. اما اداره نمایش خانگی وزارت ارشاد تمهیداتی اندیشید و این فیلم‌ها را در اختیار موسسه‌های ویدئو رسانه‌ای قرار داد که فعال هستند.

عباسیان در ادامه بیان کرد: ستاد مبارزه با آثار غیرمجاز سینمایی هیچ چیزی به عنوان بودجه ندارد و تمام هزینه‌های آن از محل درآمد موسسه رسانه‌های تصویری تأمین می‌شود. به همین دلیل است از رجبی فروتن مدیر اداره شبکه نمایش خانگی ارشاد درخواست کردیم تا تعدادی از انیمیشن‌های این هفت کمپانی را در اختیار موسسه رسانه‌های تصویری قرار دهد تا محل درآمدی شود که هزینه‌های ستاد را تأمین کند.

وی با اشاره به شورای عالی تهیه کنندگان و برگزاری جلسه با آنها عنوان کرد: قرار بود شورای عالی جلسه‌ای را با ما برگزار کند و در ارتباط با مشکل قاچاق فیلم‌ها صحبت کنیم. اما در حال حاضر یک ماه و نیم است که هیچ خبری از این جلسه نیست. در دوره‌های سابق هم شورای عالی تهیه کنندگان حضور جدی در این عرصه نداشتند، این که دوستان سینمایی بیایند بیانیه صادر کنند و نگرانی خود را از قاچاق فیلم‌ها در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها اعلام کنند، تلاشی به حساب نمی‌آید. آنها در بیانیه‌ها عنوان می‌کنند وضعیت در شهرستان‌ها بد است، این چیزی است که قبلا من بیان کرده‌ام. اگر قرار باشد من را به عنوان دبیر ستاد تخریب کنند باور کنید هیچ کمکی به موضوع نمی‌کند.

عباسیان در ارتباط با فعالیت ستاد در شهرستان‌ها گفت: از اول سال 90 رقمی برای حق الکشف به دفاتر عملیاتی شهرستان‌ها واریز کردیم. اما همانطور که در جریان هستید هر چند وقت یکبار نیز برنامه امحا داریم. البته زمان زیادی نیز می‌برد تا به طور کامل اعلام کنیم شهرستان‌ها به لحاظ قاچاق فیلم در شرایط مطلوبی قرار دارند.

وی افزود: عملیات ستاد در تهران به شکل سابق ادامه دارد.، هر روزه تیم بازرسی کار خود را انجام می‌دهد. این ستاد مسئول هماهنگ کردن کارهاست و برخورد کار ما نیست. این بخش از کار بر عهده نیروی انتظامی است و سپس در مراجع قضایی موضوع پیگیری می‌شود. ستاد بیشتر نقش ترغیب کننده نیروی انتظامی برای افزایش بازرسی‌ها را دارد. دغدغه فرمانده‌های نیروی انتظامی تأثیرگذارتر است.

عباسیان ادامه داد: پدیده سوپرمارکت‌ها یک فرصت بود که به آسیب و آفت تبدیل شد، در همین ارتباط جلسه‌های تخصصی با وزارت ارشاد برگزار می‌کنیم، متأسفانه حجم فیلم‌ها زیاد شده و در این بین فیلم‌های غیر مجاز هم دیده می‌شود.

دبیر ستاد مبارزه با آثار غیر مجاز سینمایی تأکید کرد: در تهران 40 هزار سوپرمارکت داریم که اگر بخواهیم تمامی آنها را بازرسی کنیم نیاز به 500 تیم عملیاتی داریم که این امکان به صورت روزانه برای ما وجود ندارد. اما قطعا پیگیری می‌شود. با آفتی روبرو شدیم که فیلم‌ها به شکل رسمی با بسته بندی شکیل اما بدون مجوز وارد سوپرمارکت‌ها می‌شود. غیر از برخورد مقطعی، عملیات‌ها و ردگیری هایی صورت گرفته است. حتی در این راستا طی دو هفته گذشته دو کارخانه تولید آثار غیر مجاز پلمب شده است.

وی درباره کلمه قاچاق گفت: قاچاق به کالایی عنوان می‌شود که به صورت غیرمجاز از مرز داخل یا خارج شود. از دوستان مطبوعاتی می‌خواهم این پدیده را از این پس سرقت نامگذاری کنند.

عباسیان در ارتباط با فروش فیلم‌ها و قیمت تیراژ آنها گفت: فضاسازی صورت گرفته که در آن عنوان می‌شود فروش فیلم‌ها و تیراژ آنها کاهش یافته و دلیل اصلی آن را پدیده قاچاق می‌دانند. در صورتیکه تولید لوح فشرده افزایش یافته است و کارخانه‌های جدیدی در این ارتباط در حال تأسیس است. اما ما افزایش 50 درصدی در تولید سی دی و دی وی دی داشتیم و مردم از این آثار به خوبی خریداری می‌کنند. البته فروش فیلم‌های ایرانی در مقاطعی زیاد و کم می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: به طور نمونه فیلم "اخراجی‌های 3 "، یک میلیون و صد هزار نسخه تولید شد و یک میلیون از این نسخه‌ها به فروش رفت. انیمیشن‌های خارجی نیز با تیراژ بالا تولید و به فروش می‌رسد. رایت فیلم‌های ویدئویی که خوب نیست و فروش ندارد به هیچ وجه خریداری نمی‌شود.

وی ادامه داد: در سال 89 درآمد تهیه کنندگان از محل اکران 10 میلیارد تومان بوده است و ویدئو رسانه 15 میلیارد تومان پول به سینماگران داده است. ممکن است امسال این رقم پایین‌تر آمده باشد. تعدادی از ویدئو رسانه‌ها نیز در حال ورشکستگی هستند چون رقم بالایی برای خرید فیلم‌ها هزینه کرده‌اند.

عباسیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اما همچنان رقم رایت تلویزیون پایین است. من به مدیران صدا و سیما پیشنهاد می‌کنم که رقم رایت فیلم‌ها را به 150 میلیون تومان برساند. قطعا اگر این رقم به سینماگران پیشنهاد شوند آنها نیز ممیزی‌ها را اعلام خواهند کرد و اهداف سازمان را رعایت می‌کنند. هم اکنون رایت فیلم‌های سینمایی در تلویزیون 40 تا 50 میلیون تومان است.

وی در ارتباط با مشکل شبکه نمایش خانگی و عدم استقبال مخاطبین گفت: باید باور کنیم که ماهواره‌ در حال حاضر وجود دارد و مردم برنامه‌های آن را دنبال می‌کنند. تلویزیون هم در مقابله با ماهواره حجم زیادی از تولیدات را ارائه می‌کند. از طرف دیگر فیلم‌های نازلی وارد شبکه شده‌اند که باعث بی‌اعتمادی مخاطبین به شبکه نمایش خانگی شدند. بحث حضور فیلم‌های خارجی و افزایش قیمت دی وی دی نیز یکی دیگر از این مسائل است.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز شبکه پخش تخصصی فیلم های سینمایی را به طور گسترده نداریم، برای ارائه این فیلم های شبکه ای که در سطح کشور به طور گسترده و قابل اعتماد باشد، وجود ندارد، شرکت هایی که در تهران موجود است، عملکرد خوبی دارند اما در شهرستانها اینگونه نیست.

عباسیان با اشاره به راه اندازی شبکه نمایش خانگی اینترنتی گفت: به زودی طی رایزنی هایی که انجام شده شبکه خانگی اینترنتی راه اندازی می شود و مردم می توانند از خانه های خود فیلم های مورد علاقه را دریافت کنند، این امر باعث می شود که استقبال مردم از آثار مجاز بیشتر شده و کپی های غیر مجاز نیز کمتر شود.

وی با گلایه از برنامه سینمایی هفت گفت: این برنامه طی هفته های اخیر غالبا اخبار کذبی در ارتباط با ستاد منتشر می کند، به طور نمونه در جمعه گذشته در ابتدای برنامه اعلام کرد که نسخه غیرمجاز "ورود آقایان ممنوع" وارد بازار شده است ما هم خسته شدیم که هر هفته باید این اخبار کذب را گوش کرده و تکذیب کنیم.

وی افزود: از چند هفته گذشته قرار است من به برنامه سینمایی هفت بروم و توضیحاتی ارائه بدهم اما هر دفعه یک بهانه ای عنوان می کنند، یک بار می گویند مهندس ضرغامی اجازه نمی دهند، که من با ایشان تماس می گیرم و متوجه می شوم که این موضوع در کار نیست.

عباسیان ادامه داد: بار دیگر می گویند پورمحمدی نمی گذارد و یا اتاق فکر برنامه سینمایی هفت اجازه نداده است، که من با ابوالقاسم طالبی تماس گرفتم و ایشان عنوان می کنند که دو ماه است سر فیلمبرداری است و از این موضوع بی اطلاع است. بار آخر هم اعلام کردند شما از مدیران صدا و سیما بودید که به ستاد مبارزه با قاچاق فیلم رفتید و حالا سازمان علاقه ای ندارد که مدیر خود را به یک برنامه بیاورد. متأسفانه باید عنوان کنم که برنامه سینمایی هفت به یک برنامه زرد تبدیل شده است.

عباسیان در ارتباط با هولوگرام جعلی که در برنامه سینمایی هفت درباره آن صحبت شده بود عنوان کرد: ما از پارسال، هولوگرامی با آرم ستاد در اختیار موسسات ویدئو رسانه قرار دادیم که در سیستم ما تمام شماره سریال آنها ثبت شده و این امر تقریبا فراگیر شده است. این هولوگرام اگر بر روی فیلمی نصب نشده باشد آن اثر غیرمجاز است. اما فیلم هایی در بازار دیده شده که هولوگرام جعلی دارند که هیچ شباهتی به آرم ستاد ندارند. جالب است بدانید که مدیر بازرگانی این شرکت که تولید کننده این آرم بوده مدیرعامل همان شرکتی است که خبر را رسانه ای کرده است.

وی تأکید کرد: تهیه کنندگان و تولید کنندگان فیلم ها باید بدانند که وقتی اثرشان مورد استقبال قرار می گیرد باید سریعتر برای حضور آن در نمایش خانگی اقدام کنند. فیلم "جدایی نادر از سیمین" تقریباً دچار همین معضل شد. وقتی فیلمی وارد بازار قاچاق می شود مانند یک ویروس عمل می کند و ما فقط می توانیم رشد این ویروس را کند کنیم ولی نمی توانیم جلوی آن را بگیریم.

عباسیان ادامه داد: نسخه غیر مجاز "جدایی نادر از سیمین" با اینکه با یک بسته بندی شکیل وارد بازار شد اما هولوگرام نداشت و فقط یک برچسب رنگی بر روی آن نصب شده بود. وظیفه ما این است که جلوی گلوگاه‌ها را بگیریم که این ستاد در تک تک محله ها مأمور بگذارد، امکانش فراهم نمی شود. باید حتماً از طریق رسانه ها فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی در پایان این مراسم از رونمایی بسته "سه نسل از سینماگران" در هفته آینده خبر داد.