دو فرمانده ارشد طالبان در شرق افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، نیروهای ناتو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : درعملیات جداگانه نیروهای افغان و بین المللی در ولایات ننگرهار، نیمروز و زابل دوفرمانده ارشد طالبان همراه با 5 تن دیگر بازداشت و کشته شدند.



ناتو هویت این رهبران گروه طالبان را افشا نکرده و طالبان هم در این مورد ابراز نظری نکرده است.