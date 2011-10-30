  1. بین الملل
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

دو فرمانده ارشد طالبان در شرق افغانستان کشته شدند

دو فرمانده ارشد طالبان در شرق افغانستان کشته شدند

کابل-خبرگزاری مهر: ناتو از کشته شدن دو رهبر طالبان و بازداشت یک رهبر دیگر این گروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، نیروهای ناتو با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : درعملیات جداگانه نیروهای افغان و بین المللی در ولایات ننگرهار، نیمروز و زابل دوفرمانده ارشد طالبان همراه با 5 تن دیگر بازداشت و کشته شدند.

ناتو هویت این رهبران گروه طالبان را افشا نکرده و طالبان هم در این مورد ابراز نظری نکرده است.

کد مطلب 1447319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها