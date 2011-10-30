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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

طاهرنژاد اعلام کرد:

ساختمان اداره ثبت اسناد بابل نیاز به بازسازی دارد

ساختمان اداره ثبت اسناد بابل نیاز به بازسازی دارد

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت و اسناد بابل با اشاره به قدمت این اداره شهرستانی، اظهار داشت: ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک بابل نیاز به بازسازی دارد.

به  گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله طاهرنژاد، در جلسه بررسی مشکلات سردفترداران ثبت ازدواج و طلاق بابل افزود: اداره ثبت و اسناد فعالیت خود را در چهار بخش ثبت املاک، ثبت اسناد، شرکتها و اجرا و ثبت اسناد و اموری که توسط قوانین و مقرراتی که شرع مقدس اسلام جایز دانسته تشکیل داده و دفاتر اسناد رسمی فعالیت خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اسناد مالکیت از دفترچه‌ای به سند تک برگی تغییر یافته است، افزود: با تغییرات انجام شده اسناد تک برگی حتی در سطح جهان نیز قابل ارائه است.

رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک بابل گفت: اداره ثبت و اسناد و املاک بابل در سال 1308 به صورت غیررسمی شروع به فعالیت کرد و تمام اقدامات ثبت و اسناد و املاک در این سالها به صورت عادی و معمول بوده است.

وی تصریح کرد: اداره ثبت و اسناد بابل، نخستین اداره ثبت مازندران بوده که خرداد 1311 در بابل افتتاح شد و شهرهای ساری و تنکابن به ترتیب بعد از بابل اقدام به افتتاح دفتر ثبت و اسناد کردند.

رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک بابل افزود: با توجه به گستره فعالیت اداره ثبت اسناد و املاک بابل، ساختمان این اداره استیجاری بوده و نیاز به بازسازی دارد.

کد مطلب 1447324

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