هشت هزار دانش آموز خراسان جنوبی به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به آغاز اردوهای راهیان نور در این استان از 13 آبان ماه جاری همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار داشت: در این راستا دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه به مناطق زیارتی و عملیاتی هشت سال دفاع مقدس کشور اعزام خواهند شد.

مسئول ستاد راهیان نور سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تعداد دانش آموزان اعزامی به این مناطق را هشت هزار و 200 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد سه هزار و 200 دانش آموز پسر و پنج هزار دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اینکه اولین مرحله اعزام استان، 450 نفر از دانش آموزان شهرستان قاین خواهند بود، بیان کرد: همچنین طی هفت دوره از شهرستانهای بیرجند، نهبندان، فردوس، بشرویه، سرایان، درمیان و سربیشه و مناطق بخش خوسف و زیرکوه اعزام خواهند شد.

وی به طول برگزاری این اردوها در مناطق جنگی اشاره کرد و گفت: این اردوها پنج روزه بوده که دانش آموزان تنها دو روز در مناطق عملیاتی حضور داشته و مابقی در مسیر راه خواهند بود.

به گفته وی برگزاری یادمان شهدا، رزمایش، زیارت والفجر هشت، اروندکنار، آبادان، خرمشهر، زیارت گاه شلمچه، زیارتگاه طلائیه و زیاتگاه دهلاویه از جمله برنامه های پیش بینی شده در این اردوها است.

وی پایان دوره اعزام دانش آموزان پسر را آذرماه اعلام کرد و افزود: اعزام دانش آموزان دختر استان از نیمه اول بهمن ماه امسال آغاز و طی 10 الی 12 دوره در نیمه نخست اسفند ماه به پایان خواهد رسید.

سرهنگ قاسمی به سایر برنامه های بسیج دانش آموزی در طول سال تحصیلی اشاره کرد و ادامه داد: برنامه های علمی و اجرای طرح آیه های تمدن از مهمترین این برنامه ها است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان به اجرای طرح هجرت دانش آموزی در فصل تابستان اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا فعالیت هایی از جمله زیبا سازی مدارس، کلاس های درس، تعمیر امکانات مدارس شامل میز و نیمکت و... و بهسازی مساجد و حسینه ها انجام شده است.