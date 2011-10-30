صادرات کالا از ایران به عراق کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسینی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان افزود: کاهش کیفیت تولیدات داخلی و ورود کالاهای با کیفیت از دیگر کشورهای دنیا به بازار عراق باعث کاهش صادرات کالاهای ایرانی به این کشور شده است.

وی بدون ذکر آمار از میزان کاهش صادرات به کشور عراق، اظهار داشت: استان کردستان یکی از قطب های اصلی تجارت و صادرات کالا به کشور عراق است که با داشتن دو مرز رسمی، در سال چهار میلیون و 400 هزار دلار کالا را وارد خاک عراق می کند و حدود یک و 1.3 درصد از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور از طریق مرزهای استان کردستان صورت می گیرد.

مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران به دلایل کاهش صادرات کالاهای غیر نفتی به کشور عراق اشاره کرد و ادامه داد: عدم توسعه زیر ساخت های پشتیبان تجارت در مرزها، تامین نشدن اعتبارات، پرداخت نشدن جوایز صادرکنندگان نمونه و نداشتن مسیر حمل و نقل مناسب کالا از مهمترین این دلایل است.

حسینی با اشاره به افزایش صادرات کشورهایی همچون ترکیه به عراق بیان کرد: ترکیه تنها با داشتن یک مرز رسمی با کشور عراق سالانه بیش از ایران کالاهای ضروری را به این کشور صادر می کند و رسیدن آنان به این مهم تنها در سایه کیفیت بخشی به محصولات و تولیدات داخلی کالاهای غیر نفتی است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تنظیم روابط و بازاریابی مناسب در کشورهای مختلف، مطالعه بر روی کیفیت کالاها از نظر فنی و مهندسی، ترویج فعالیت های تجاری، ایجاد زیر ساخت های فیزیکی تجارت و تسریع در فرآیندهای تجاری می توان میزان صادرات کالاهای غیر نفتی با کیفیت را در کشور افزایش داد.

مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان با حضور مسئولان استان و با اهدای تندیس و لوح یادبود به 9 صادر کننده برتر برگزار شد.

