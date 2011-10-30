مقدمات واگذاری مناطق گردشگری ارسباران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی در نشست بررسی وضعیت ذخیره گاههای زیستکره کشور با اشاره به سیاست های سازمان متبوعه مبنی بر واگذاری تصدی گری زون بندی های تفرجی و گردشگری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی و علاقمندان حقوقی و حقیقی گفت: مقدمات واگذاری مناطق گردشگری ارسباران به منطقه آزاد ارس مورد بررسی است.

رئیسی ضمن نفی تقابل حفاظت از مناطق با منابع جوامع محلی تاکید کرد: در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بایستی معیشت های جایگزین مانند اکوتوریسم، صنایع دستی و راهنمای طبیعت گردی رونق یافته و مورد حمایت دستگاههای مسئول دیگر قرار گیرد.

وی با اشاره به پتانسیل های بی نظیر منطقه حفاظت شده ارسباران بعنوان یکی از10 ذخیره گاه زیستکره کشور اظهار داشت: این منطقه با حفظ بالاترین پایداری در مقابل تعارضات و تغییرات کاربری و ارتقای شاخص های حفاظتی و کنترلی به عنوان الگوی مناسبی از ذخیره گاههای زیستکره محسوب می شود که 35 سال سابقه ثبت در یونسکو را دارد.

بیوک رئیسی با اشاره به تعریف ذخیره گاههای زیستکره که بایستی معیشت در جوامع محلی نیز بعنوان اصل غیر قابل انکار در آن لحاظ شوند ، اضافه کرد: با تعامل مناسب با دستگاههای مسئول و مردمان ساکن مرز منطقه ضمن ایجاد زیر ساخت و بسترهای رفاهی و معیشتی برای مردم و افزایش جاده های مراسلاتی در داخل منطقه، سیمای طبیعی و ارزش های حفاظتی ذخیره گاه کاملا دست نخورده باقی مانده است.

وی از گروههای زیست محیطی و سرمایه گذاران بخش گردشگری استان خواست در صورت علاقه مندی به حضور در این عرصه، پیشنهاد خود را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارائه کنند.